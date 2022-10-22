До складу найправішого уряду з часів Другої світової війни увійшли 24 міністри.

Джорджія Мелоні у суботу, 22 жовтня, склала присягу як перша жінка-прем’єр-міністр Італії.

Присягу також склали 24 міністри її уряду, повідомляє Reuters.

"Я клянусь бути вірною республіці", - сказала Мелоні перед тим, як потиснути руку президенту Серджіо Маттареллі.

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Зазначається, що її уряд замінив адміністрацію національної єдності на чолі з колишнім головою Європейського центрального банку Маріо Драгі. Мелоні стикнеться з низкою складних викликів, зокрема, з наближенням рецесії, зростанням рахунків за електроенергію та тим, як виступити єдиним фронтом щодо війни в Україні.

Раніше в п’ятницю Мелоні оприлюднила свою команду. По п'ять міністерських портфелів отримали її партнери по коаліції, дев'ять міністерств очолять члени її партії. Технократи складають решту команди з 24 осіб, до якої входять лише шість жінок.

Вибори в Італії й призначення нового уряду

26 вересня стало відомо, що правий альянс на чолі з Партією "Брати Італії" Джорджії Мелоні здобув перемогу на парламентських виборах в Італії. До Альянсу також входять партія "Ліга" Маттео Сальвіні і "Вперед, Італіє" Сільвіо Берлусконі.

Після перемоги на виборах Джорджія Мелоні пообіцяла президенту України Володимиру Зеленському "вірну підтримку" її країни. Раніше Зеленський привітав Мелон і її політичну силу з перемогою на виборах. Він написав, Україна розраховує на плідну співпрацю з новим італійським урядом".

За відносинами між правою коаліцією Італії і Росією уважно стежать. Лідер "Ліги" Маттео Сальвіні часто хвалив Путіна і носив футболку з обличчям російського лідера.

А у вівторок новообраний спікер нижньої палати Лоренцо Фонтана політик "Ліги", заявив в інтерв'ю на державному телебаченні про наслідки санкцій проти Росії. "Вони можуть стати бумерангом, і ми опинимося у великих труднощах", - сказав він у ток-шоу Porta a Porta.

Нещодавно, після публікації скандальних висловлювань партнера по коаліції Сільвіо Берлусконі щодо його відносин із Путіним і про війну в Україні, Джорджія Мелоні заявила, що її новий уряд буде пронатівським і стане повноправною частиною Європи. "Італія з нашим урядом ніколи не буде слабкою ланкою на Заході", - сказала вона і додала, що будь-яка партія, яка не згодна з її лінією зовнішньої політики, не повинна входити до складу уряду.

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