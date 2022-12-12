Зараз на території країни налічується близько 600 таких захисних споруд.

Через війну в Україні в Німеччині активно обговорюється необхідність будівництва нових бомбосховищ.

Це питання піднімалося на останній нараді міністрів внутрішніх справ федеральних земель. Їхні вимоги опублікувало видання BILD. Так, про необхідність побудувати нові бункерні системи заявив федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Файзер.

Міністр внутрішніх справ землі Баден-Вюртемберг Томас Штробль закликав вивчити ступінь, в якій "підземні автомобільні і залізничні системи можуть вмістити людей".

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Лідер парламентської групи СДПН Дірк Візе закликав провести "перезавантаження" в цивільному захисті, поставивши це питання на чолі порядку денного.

Міністр внутрішніх справ Північного Рейну-Вестфалії Герберт Реул заявив, що федеральний уряд вивчає, чи можуть притулки сьогодні як і раніше забезпечувати ефективний захист від військових загроз.

Відзначається, що в 2007 році федеральний уряд припинив обслуговування приблизно 2000 бункерів. Зараз на території Німеччини налічується близько 600 таких притулків. За оцінками, вони можуть вмістити лише 500 000 людей. Їх інвентаризацію хочуть завершити до весни 2023 року.

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