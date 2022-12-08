Група, яка готувала державний переворот у Німеччині, була розділена на цивільну частину, яка має внутрішню назву "Рада", і військову частину – "тіньовий уряд", який називали "Нова німецька армія".
Як повідомляє видання Spiegel, осередки мережі були сформовані в Баден-Вюртемберзі, Саксонії та Тюрингії.
До складу "Нової німецької армії" увійшли кілька колишніх і щонайменше один чинний військовослужбовець Бундесверу.
Серед членів мережі – представники найрізноманітніших професій: шеф-кухар, майстер-покрівельник, льотчик, юрист з докторським ступенем, співак-тенор, лікар (який відповідав за "духовні питання" і пожертвував групі 20 тис. євро). Також до мережі входили двоє нібито ясновидців, які мали перевіряти потенційних соратників на "благонадійність".
Попередні дані правоохоронців свідчать, що мережа, яка планувала переворот у Німеччині, до останнього намагалася завербувати нових членів. Кілька представників 10 листопада провели конфіденційну зустріч на півночі Німеччини, намагаючись завербувати поліцейських.
Крім цього, за даними видання, у понад півсотні підозрюваних у підготовці державного перевороту під час обшуків вилучили гвинтівки, пістолети калібру 9 мм, мечі, ножі, електрошокери, бойові шоломи, прилади нічного бачення та поліцейську табельну зброю.
Крім того, за попередньою оцінкою, правоохоронці вилучили понад 130 тис. євро готівкою, а також значну кількість золота та срібла. Як пише Spiegel, така кількість коштовностей "вразила" правоохоронців.
За даними прокуратури, підозрювані члени мережі були об'єднані "глибоким несприйняттям державних інститутів та демократії в Німеччині", через що вони планували здійснити зміну системи силовим шляхом.
Тепер Федеральна прокуратура Німеччини повинна з’ясувати, чи відповідають дії учасників мережі класифікації злочину як державної зради.
Підготовка держперевороту у Німеччині
7 грудня стало відомо, що у Німеччині заарештували 25 осіб, які готували держпереворот за підтримки Росії. Підозрювані планували збройні напади на державні установи.
Один з ватажків групи підтримував контакти з російськими офіційними особами.
Тоді ж повідомлялося, що обшуки охопили 130 об'єктів нерухомості, які належать 52 підозрюваним, в 11 землях Німеччини.