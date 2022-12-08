При обшуках у членів групи знайшли багато зброї, готівки та коштовностей, кількість яких "вразила" правоохоронців.

Група, яка готувала державний переворот у Німеччині, була розділена на цивільну частину, яка має внутрішню назву "Рада", і військову частину – "тіньовий уряд", який називали "Нова німецька армія".

Як повідомляє видання Spiegel, осередки мережі були сформовані в Баден-Вюртемберзі, Саксонії та Тюрингії.

До складу "Нової німецької армії" увійшли кілька колишніх і щонайменше один чинний військовослужбовець Бундесверу.

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Серед членів мережі – представники найрізноманітніших професій: шеф-кухар, майстер-покрівельник, льотчик, юрист з докторським ступенем, співак-тенор, лікар (який відповідав за "духовні питання" і пожертвував групі 20 тис. євро). Також до мережі входили двоє нібито ясновидців, які мали перевіряти потенційних соратників на "благонадійність".

Попередні дані правоохоронців свідчать, що мережа, яка планувала переворот у Німеччині, до останнього намагалася завербувати нових членів. Кілька представників 10 листопада провели конфіденційну зустріч на півночі Німеччини, намагаючись завербувати поліцейських.

Крім цього, за даними видання, у понад півсотні підозрюваних у підготовці державного перевороту під час обшуків вилучили гвинтівки, пістолети калібру 9 мм, мечі, ножі, електрошокери, бойові шоломи, прилади нічного бачення та поліцейську табельну зброю.

Крім того, за попередньою оцінкою, правоохоронці вилучили понад 130 тис. євро готівкою, а також значну кількість золота та срібла. Як пише Spiegel, така кількість коштовностей "вразила" правоохоронців.

За даними прокуратури, підозрювані члени мережі були об'єднані "глибоким несприйняттям державних інститутів та демократії в Німеччині", через що вони планували здійснити зміну системи силовим шляхом.

Тепер Федеральна прокуратура Німеччини повинна з’ясувати, чи відповідають дії учасників мережі класифікації злочину як державної зради.

Підготовка держперевороту у Німеччині

7 грудня стало відомо, що у Німеччині заарештували 25 осіб, які готували держпереворот за підтримки Росії. Підозрювані планували збройні напади на державні установи.

Один з ватажків групи підтримував контакти з російськими офіційними особами.

Тоді ж повідомлялося, що обшуки охопили 130 об'єктів нерухомості, які належать 52 підозрюваним, в 11 землях Німеччини.

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