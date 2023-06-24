У Роскомнадзорі при цьому заперечують, що вже обмежили роботу Telegram.

У Росії в районах проведення так званої контртерористичної операції (КТО) можуть обмежувати роботу інтернет-ресурсів.

Про це заявили в "Роскомнагляді" у відповідь на повідомлення про збої в роботі месенджера Telegram, пише РБК.

"У районах проведення КТО можливе тимчасове обмеження роботи інтернет-ресурсів. В даний час робота згаданого ресурсу не обмежується", - повідомили в російському відомстві.

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Пригожин пішов проти Путіна - що відбувається в Росії

Як повідомляв УНІАН, після того, як 23 червня ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російських військових в обстрілі своїх бойовиків, він зібрав найманців і пішов вимагати видати міністра оборони Сергія Шойгу і начальника генштабу Валерія Герасимова.

Протягом ночі "вагнерівці" взяли під контроль Ростов, а за ранок успішно просунулися і до міста Воронеж. Також повідомлялося, що пригожинські бойовики продовжують рух на місто Москва.

Вранці 24 червня президент Росії Володимир Путін назвав дії Пригожина "зрадою". Сам же Пригожин відмовився скласти зброю на вимогу кого-небудь.

Через активні революційні події в Росії користувачі месенджера Telegram почали скаржитися на збої в роботі застосунку. Проблеми спостерігаються не тільки в різних містах РФ, але також в Україні та деяких країнах Європи.

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