Площа пожежі становила 4,5 тис. кв. м

У Новосибірську сталася пожежа на складі, де знаходилися ємності з паливно-мастильними матеріалами.

Як пишуть російські пабліки, стовп диму видно з усіх кінців міста.

У російському МНС повідомили, що загоряння сталося на покрівлі будівлі, площа пожежі становить 4,5 тис. кв. м. На місці працюють 55 фахівців і 16 одиниць техніки. Ранг пожежі з другого номера підвищено до третього.

Попередньо, постраждалих немає.

Пожежі та аварії в Росії - останні новини

Після того, як росіяни рано вранці 24 лютого 2022 року здійснили повномасштабне вторгнення на українську землю, у РФ уже не раз лунали вибухи на різних підприємствах, які допомагали загарбникам продовжувати воювати.

Зокрема, 2 червня в російській республіці Комі під містом Ухта на НПЗ загорівся резервуар на 10 тисяч кубічних метрів, є дві жертви. Очевидці повідомили, що перед спалахом чули в районі НПЗ "кілька хлопків", а потім там помітили стовп диму.

31 травня, на Забайкальській залізниці в Амурській області зійшов з рейок навантажений вугіллям вантажний поїзд. За даними російських ЗМІ, загалом із рейок зійшли 29 вагонів із вугіллям. Після події в Приамур'ї почалася серйозна пожежа.

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