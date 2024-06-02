У російському місті Ухта на нафтопереробному заводі загорівся резервуар на 10 тисяч кубометрів, з'ясували журналісти.

У російській республіці Комі під містом Ухта стався інцидент на нафтопереробному заводі, є дві жертви.

На НПЗ у Комі загорівся резервуар на 10 тисяч кубічних метрів, за попередніми відомостями, внаслідок інциденту загинули працівники підрядної організації заводу, пише Shot в Telegram. Крім того, стало відомо про одного потерпілого, його госпіталізували у важкому стані.

За відомостями "РИА Новости", отриманими від влади Комі, пожежа сталася в резервуарному парку підприємства. Причини інциденту поки невідомі.

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Канал Baza в Telegram пише, що пожежа почалася в неділю вдень, 2 червня. Очевидці повідомили, що перед займанням чули в районі НПЗ "кілька хлопків", а потім там помітили стовп диму.

Важливі новини - Росія сьогодні в центрі уваги

Після того, як росіяни рано вранці 24 лютого 2022 року здійснили повномасштабне вторгнення на українську землю, у РФ уже не раз лунали вибухи на різних підприємствах, які допомагали загарбникам продовжувати воювати. Окупанти скаржилися, у тому числі на удари безпілотниками.

Зокрема, вранці 31 травня з'явилася інформація, що кілька муніципалітетів Краснодарського краю Росії були під масованою атакою дронами. Російська влада скиглила, що внаслідок удару безпілотниками в Темрюкському районі пошкоджено інфраструктуру нафтобази.

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