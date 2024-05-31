Інцидент стався на Забайкальській залізниці.

У п'ятницю, 31 травня, на Забайкальській залізниці в Амурській області зійшов з рейок навантажений вугіллям вантажний поїзд.

Як повідомляють у Telegram-каналі Східно-Сибірської транспортної прокуратури, це сталося приблизно о 15:00 на перегоні Крижана-Селеткан, розташованому у Свободненському районі. Ніхто не постраждав, проте рух поїздів було призупинено.

За даними російських ЗМІ, загалом із рейок зійшли 29 вагонів із вугіллям. Після події в Приамур'ї почалася серйозна пожежа. Від місця аварії до найближчого населеного пункту - 4 кілометри.

Аварії на російській залізниці: останні новини

Як відомо, після початку повномасштабної війни на території Росії та Білорусі неодноразово повідомляли про диверсії та виявлення підривних пристроїв на дорогах, які використовуються для переміщення військових вантажів.

Наприкінці листопада в Північномуйському тунелі на Байкало-Амурській магістралі стався вибух, загорілися цистерни з паливом. Також стало відомо про вибухи на мостах, що дублюють цей тунель на поверхні.

За даними джерел УНІАН, операцію в тунелі, який з'єднує Далекий Схід із європейською частиною Російської Федерації, могла провести Служба безпеки України.

Вас також можуть зацікавити новини: