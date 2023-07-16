Чоловік був узятий під варту. Суд відмовив йому у звільненні під заставу через "крайній ступінь збоченості" злочинів.

У США оголосили про прорив у розслідуванні серії нерозкритих вбивств, які сталися біля Нью-Йорка більше 10 років тому.

Жертвами були переважно молоді жінки. У 2010-2011 році їх тіла знаходили наедалеко від острова Лонг-Айленд. Всього було знайдено 11 тіл жертв, передає Бі-бі-сі. Всі ці роки розслідування не давало ніяких результатів, проте зараз місцева прокуратура заявила, що затриманий головний підозрюваний. Це 59-річний архітектор Рекс Хойерманн.

Чоловіка змогли арештувати після того, як із залишків його піци були зняті зразки ДНК, що збіглися зі знайденими на одній з жертв.

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Хойерманну пред'явили звинувачення у вбивстві трьох жінок, з виявлення останків яких почалося розслідування. Вони були вбиті в 2009-2010 роках. Він також є головним підозрюваним у зникненні та смерті четвертої жінки у 2007 році.

"Всі чотири жертви були знайдені в однаковому положенні, зв'язаними однаковим чином або ременями, або клейкою стрічкою", - розповів деталі прокурор Рей Тірні.

Після цих чотирьох тіл поліцейські знайшли ще цілий ланцюжок схожих поховань. На думку слідчих, більшість цих жінок були повіями.

Хойерманн був узятий під варту. Суд відмовив йому у звільненні під заставу через "крайній ступінь збоченості" злочинів. На суді обвинувачений не визнав себе винним і після цього розплакався.

Як вирахували вбивцю

Хойерманна ідентифікували як підозрюваного на початку 2022 року. З тих пір слідчі стежили за ним, збираючи зразки ДНК з його сміття.

Останнім доказом, потрібним для пред'явлення звинувачень, стало саме сміття – недоїдки піци, які він викинув у січні 2023 року.

Зразок ДНК, знайдений на скоринці піци, був ідентичним генетичному матеріалу, знайденому на мішку, в який була загорнута одна з жертв. Це і стало проривом у розслідуванні.

Викриття серійних вбивць

Наприкінці 2021 року американські дослідники заявили, що ідентифікували одного з найвідоміших серійних вбивць світу - Зодіака, який тероризував Сан-Франциско наприкінці 1960-х. На їхню думку, Зодіак - це Гері Френсіс Пост.

Впізнати маніяка вдалося групі більш ніж з 40 колишніх слідчих, журналістів і офіцерів військової розвідки.

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