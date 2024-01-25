В рамках спецоперації також були проведені рейди і в інших країнах ЄС.

У Нідерландах арештовано трьох осіб за підозрою в ухиленні від антиросійських санкцій. В рамках розслідування також були проведені рейди з цього приводу в Естонії, Латвії, Німеччині та Канаді.

Раніше в цьому місяці голландська влада арештувала трьох осіб в рамках масштабного розслідування міжнародної мережі контрабандистів, яка імовірно працювала для ухилення від санкцій ЄС проти Росії, пише Politico.

Служба фінансової інформації та розслідувань Нідерландів заявила, що затримала трьох осіб у віці близько 50 років з Дімена і Гааги. Арешти були проведені 9 січня, рейди також пройшли в Естонії, Латвії, Німеччині та Канаді.

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Двоє з підозрюваних були адміністраторами зареєстрованої в Нідерландах компанії, створеної в 2017 році і яка експортувала в Росію "технологічне та лабораторне обладнання" з потенційними "військовими цілями", йдеться в заяві агентства Євроюст, яке допомагало координувати розслідування.

ЄС увів проти РФ цілу низку санкцій після повномасштабного вторгнення Кремля в Україну в 2022 році, але ці заходи зазнали критики за те, що залишили занадто багато лазівок.

Ухилення від антиросійських санкцій

У жовтні минулого року голландський суд засудив російського бізнесмена до 18 місяців тюремного ув'язнення за експорт електронних товарів Росії, заявивши, що ухилення від санкцій було його "моделлю доходу".

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