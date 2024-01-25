У Нідерландах арештовано трьох осіб за підозрою в ухиленні від антиросійських санкцій. В рамках розслідування також були проведені рейди з цього приводу в Естонії, Латвії, Німеччині та Канаді.
Раніше в цьому місяці голландська влада арештувала трьох осіб в рамках масштабного розслідування міжнародної мережі контрабандистів, яка імовірно працювала для ухилення від санкцій ЄС проти Росії, пише Politico.
Служба фінансової інформації та розслідувань Нідерландів заявила, що затримала трьох осіб у віці близько 50 років з Дімена і Гааги. Арешти були проведені 9 січня, рейди також пройшли в Естонії, Латвії, Німеччині та Канаді.
Двоє з підозрюваних були адміністраторами зареєстрованої в Нідерландах компанії, створеної в 2017 році і яка експортувала в Росію "технологічне та лабораторне обладнання" з потенційними "військовими цілями", йдеться в заяві агентства Євроюст, яке допомагало координувати розслідування.
ЄС увів проти РФ цілу низку санкцій після повномасштабного вторгнення Кремля в Україну в 2022 році, але ці заходи зазнали критики за те, що залишили занадто багато лазівок.
Ухилення від антиросійських санкцій
У жовтні минулого року голландський суд засудив російського бізнесмена до 18 місяців тюремного ув'язнення за експорт електронних товарів Росії, заявивши, що ухилення від санкцій було його "моделлю доходу".