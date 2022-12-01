Перехоплені розмови окупантів свідчать про те, що надії російського командування на збільшення бойового потенціалу зазнали краху.

Мобілізація в Росії не принесла результатів, на які очікувало військове командування.

Російські новобранці гинуть і намагаються уникати участі в бойових діях, розповіла на брифінгу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Із розмов окупантів стало відомо, що надії командування РФ на збільшення бойового потенціалу армії за рахунок мобілізованих зазнали краху.

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"Через низький рівень підготовки збільшуються втрати особового складу, у тому числі й військових із бойовим досвідом, що призводить до масового невдоволення", — зазначила Маляр.

Мобілізація в Росії

Раніше аналітики ISW відзначили, що погане забезпечення мобілізованих в Росії розколює інформаційний простір. У РФ наростає невдоволення в суспільстві - "мобіки" нарікають, що їх не годують і кидають без нічого на передову.

Військовий експерт Денис Попович прогнозує, що у січні в Росії почнеться загальна мобілізація.

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