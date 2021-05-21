Новий російський інструмент шкодить також інтересам самих росіян і підриває відносини з ЄС загалом.

Яка держава найбільш недружня у світі? В Росії нещодавно з’явився список, який нібито «відповідає» на це питання. Три тижні тому президент Володимир Путін доручив визначити країни, які будуть вважатися «недружніми» для Росії.

Після цього почалися суперечки, хто ж може заслужити такий гіркий титул. США підходять на цю роль. Але також Україна, Велика Британія, Польща, три країни Балтії, а після останніх подій Чехія і Болгарія теж здавалися цілком можливими кандидатами, - пише Neue Zürcher Zeitung. Зрештою, в російський список потрапили лише США і Чехія. Але іншим країнам не варто видихати з полегшенням. Адже в Москві обіцяють, що за необхідності будуть змінювати список відповідно до політичної ситуації.

Читайте такожAtlantic Council: Імперіалізм Путіна зробив сусідів Росії "недружніми країнами"Обмеження, які тепер офіційно діють проти «недружніх» країн, на перший погляд стосуються лише бюрократії. Але наслідки будуть серйозними. Наприклад, дипломатичні представництва країн зі списку не зможуть наймати росіян на роботу. Посольство США взагалі буде заборонено це робити, а у випадку Чехії будуть встановлені жорсткі обмеження.

Видання пояснює, що в багатьох посольствах адміністративні, технічні й навіть консультативні функції виконують росіяни, громадяни третіх країн або ж власні громадяни, найняті на місцях. Знання місцевих умов дуже важливе. Технічний персонал, водії й кухари обслуговують персонал посольств. Але без права наймати місцевих на роботу багато функцій просто буде неможливо виконувати. Два тижні тому посольство США вже дало зрозуміти, що буде надавати консульські послуги американцям в Росії лише в екстрених випадках. Крім того, громадяни Росії не отримають візи в США, хіба що дипломатичні.

І це викликало хвилю невдоволення. Адже були зірвані не лише туристичні поїздки. Студенти теж не отримають американські візи й не поїдуть на навчання. В економічно турбулентні часи багато російських громадян втратили роботу з хорошою зарплатою, яку давало посольство США. Тож від російської кари, як це часто буває, постраждало і власне ж населення.

Читайте такожУ Чехії прокоментували потрапляння до списку "недружніх" країн РосіїТим часом, в дипломатичних колах новий зовнішньополітичний інструмент Москви викликав занепокоєння. Дипломати говорять, що таке серйозне втручання у роботу іноземних представництв несумісне з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини. Така поведінка Росії сіє невизначеність. Ніхто не розуміє, за які «гріхи» країни будуть потрапляти в список «недружніх» і як позбутися цього клейма.

Видання зауважує, що відносини між Росією і США й без того напружені й зіпсовані. Але поява в списку «недружніх» Чехії, схоже, стала симптомом деградації відносин з ЄС. У союзі розглядають таврування країни-учасниці як агресивний випад з боку Москви. Цей список і ворожа риторика – ознаки того, як Росія ізолює саме себе в зовнішній політиці.

Росія назвала недружні держави

14 травня Росія опублікувала список іноземних держав, які, на її думку, здійснюють "недружні" дії. "Недружніми" Росія вирішила визнати тільки дві держави-США і Чехію.

Раніше стало відомо, що російська влада формують список "недружніх" країн, які не зможуть наймати на роботу в дипломатичні місії співробітників з Росії.

Створити перелік "недружніх" країн уряду наприкінці квітня доручив президент Росії Володимир Путін.

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Переклад: Лесь Димань