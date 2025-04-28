Рекордна кількість країн НАТО витратила на оборону 2% ВВП, - SIPRI

Наразі цього фінансового показника досягнули 18 з 32 країн-членів альянсу.

Вперше з 2014 року, коли НАТО ухвалило рекомендації щодо фінансування оборони, 18 із 32 членів витратили щонайменше 2% свого ВВП на збройні сили, тоді як у 2023 році таких було лише 11, свідчить дослідження Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI)

У 2024 році всі країни-члени НАТО збільшили свої військові витрати. Загальні витрати альянсу досягли $1506 мільярдів, що становить 55% від світових військових витрат.

Військовий бюджет США зріс на 5,7%, сягнувши $997 мільярдів. Це відповідає 66% загальних витрат НАТО і 37% світових військових витрат у 2024 році. Значна частина коштів була спрямована на модернізацію військових можливостей і ядерного арсеналу, щоб зберегти стратегічну перевагу над Росією та Китаєм. Військові витрати європейських членів НАТО склали $454 мільярди, що дорівнює 30% сукупних витрат альянсу.

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Джейд Гіберто Рікар, дослідниця Програми військових витрат та виробництва озброєнь SIPRI, пояснила, що швидке зростання витрат серед європейських членів НАТО було зумовлене головним чином постійною російською загрозою та побоюваннями щодо можливого виходу США з альянсу.

"Варто зазначити, що саме по собі збільшення витрат не обов’язково призведе до значного збільшення військового потенціалу чи незалежності від США. Це набагато складніші завдання", - додала вона.

Збільшення оборонних бюджетів

У січні президент України Володимир Зеленський закликав Європу збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Він також закликав Європу навчитися повністю піклуватися про себе, щоб світ не міг дозволити собі ігнорувати її.

Тим часом Bloomberg зазначає, що Європа реагує на погрози США стосовно виходу з НАТО та планує збільшувати свої оборонні бюджети. Журналісти зазначають, що такі плани мають дві проблеми. Перша – оборонна промисловість Європи недостатньо розвинена та не готова до швидкого переозброєння. А друга полягає в тому, що запаси озброєнь у Європі були майже вичерпані через допомогу Україні у війні проти РФ.

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