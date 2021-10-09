Пошуково-рятувальні роботи на місці обвалення житлового корпусу тривають в безперервному режимі.

У Батумі рятувальники дістали з-під завалів будинку ще двох загиблих.

Інформацію про це Першому каналу Грузії підтвердили у службі управління надзвичайними ситуаціями, повідомляє Грузія online.

Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами імовірно залишається ще одна людина.

На цей час кількість загиблих внаслідок обвалу житлового будинку в Батумі становить восьмеро осіб.

У клініці залишається один врятований з-під завалів - 36-річний чоловік, стан якого лікарі оцінюють як тяжкий.

У зв'язку з трагедією прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі оголосив 11 жовтня в Грузії днем жалоби.

Також він висловив співчуття членам сімей та родичів загиблих і пообіцяв, що держава надасть всю необхідну допомогу постраждалим.

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Пошуково-рятувальні роботи на місці обвалення житлового корпусу тривають в безперервному режимі.

Момент часткового обвалення житлового будинку в Батумі потрапив на відео. Відповідні кадри оприлюднені в ніч на суботу, 9 жовтня, в Twitter.

На ролику видно, як стіна будівлі починає повільно руйнуватися знизу, а потім падає вся. Жертвою події ледь не став чоловік, який знаходився поблизу.

Як повідомляв УНІАН, вдень 8 жовтня в Батумі обвалився під'їзд житлового будинку, до пошуково-рятувальної операції задіяні сотні рятувальників. Раніше їм вдалося витягти з-під завалів 7 осіб, шестеро з яких загинули. Одна людина у тяжкому стані перебуває у медустанові.

В рамах розслідування кримінальної справи за фактом обвалення частини будинку затримано трьох осіб.

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Автор: Вікторія Токарєва