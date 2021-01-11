Як повідомляють ЗМІ, він працював у поліції Капітолію з 2005 року.

За інформацією журналістів, офіцер поліції Капітолію Говард Лібенгуд помер через три дні після штурму будівлі.

Керівництво висловило співчуття його рідним і колегам, але не назвало причини смерті правоохоронця. Як повідомляє Associated Press, 51-річний американець вчинив самогубство.Читайте такожШварценеггер засудив захоплення Капітолію та назвав Трампа "найгіршим президентом" в історії США (відео)

"Двоє людей заявили, що смерть офіцера була очевидним самогубством. Він син колишнього сержанта Сенату. Неясно, чи була його смерть пов'язана з подіями середи. Офіційні особи не були уповноважені обговорювати це питання публічно і говорили на умовах анонімності", - повідомляє Chicago Tribune.

Як повідомляють ЗМІ, Лібенгуд працював у поліції Капітолію з 2005 року. Невідомо, чи пов'язаний суїцид американця зі штурмом будівлі прихильниками Трампа.

Штурм Капітолію: що відомо

6 січня під час виступу перед своїми прихильниками у Вашингтоні Трамп заявив, що ніколи не визнає поразки на виборах президента США. Після цього сотні його прихильників увірвалися в будівлю Капітолію у той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.

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Автор: Ольга Робейко