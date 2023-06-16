Глава його служби безпеки назвав це саботажем мирної ініціативи.

Службу безпеки президента ПАР Сіріли Рамафоси і групу журналістів затримали в Польщі.

Глава Служби охорони президента сказав виданню Somentalive, що життя Рамафоси було "під загрозою", оскільки його охоронці застрягли в літаку в Польщі через Авіаційні правила та бюрократію. Уоллі Руд звинуватив польський уряд у "навмисному саботажі" мирної ініціативи Рамафоси.

За даними видання, проблема виникла з літаком, що перевозив близько 120 співробітників спецназу і журналістів. Спочатку рейсу не вдалося отримати дозвіл на політ над повітряним простором Італії, він змушений був пролетіти близько шести кіл.

Потім їм не дозволили висадитися в Польщі - виникла проблема з дозволами на зброю. Після ЗМІ повідомили, що чартерний рейс, який повинен був доставити команду в Жешув, не прибув, їм довелося звернутися за допомогою в посольство.

"Одним з обговорюваних варіантів було придбання російського літака UR-CBG рейсу, припаркованого в аеропорту Польщі, щоб доставити нас до кордону з Україною, а потім сісти на автобус до Києва", - сказало джерело.

Візит президента ПАР в Україну: що відомо

У травні президент ПАР Сиріл Рамафоса оголосив, що у них є "мирний план" по завершенню війни в Україні. Він анонсував поїздку до Києва та Москви з цією ініціативою.

Вчора він прибув до Польщі, де зустрівся з президентом Дудою, а вже сьогодні вранці стало відомо про його візит до Києва.

Коли делегація перебувала в столиці, Росія завдала чергового ракетного удару по місту. У Повітряних Силах відзвітували про знищення 12 ракет і 2 БПЛА.

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