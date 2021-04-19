Ув'язнений зараз перебуває в стаціонарній лікарні на території колонії, де він відбуває "свій термін".

Російського опозиціонера Олексія Навального перевели до стаціонарної лікарні для ув'язнених на території колонії, де він відбуває покарання.

Як повідомляє DW з посиланням на управління Федеральної служби виконання покарань у Володимирській області, політику призначили вітамінну терапію.

"Зараз стан здоров'я Навального оцінюється як задовільний, щоденно його оглядає лікар-терапевт. Зі згоди пацієнта йому призначена вітамінна терапія", - йдеться в повідомленні.

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Навальний оголосив голодовку: що відомо

Наприкінці березня російський опозиціонер Навальний оголосив голодовку з вимогою пустити до нього лікаря.

Політик відбуває покарання у виправній колонії №2 в місті Покров Володимирської області РФ у справі "Ів Роше".

Опозиціонера затримали і заарештували 17 січня відразу після повернення в Росію з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння. 2 лютого суд у Москві замінив йому умовний термін у справі "Ів Роше" на реальне позбавлення волі в колонії загального режиму нібито через порушення умов випробувального терміну. З урахуванням перебування під домашнім арештом і в СІЗО Навальному залишилося пробути в колонії більш як 2 роки.

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Автор: Денис Прядко