У ФСВП кажуть, що стан Навального оцінюється як задовільний / фото REUTERS
Російського опозиціонера Олексія Навального перевели до стаціонарної лікарні для ув'язнених на території колонії, де він відбуває покарання.
Як повідомляє DW з посиланням на управління Федеральної служби виконання покарань у Володимирській області, політику призначили вітамінну терапію.
"Зараз стан здоров'я Навального оцінюється як задовільний, щоденно його оглядає лікар-терапевт. Зі згоди пацієнта йому призначена вітамінна терапія", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожСША загрожують Росії наслідками, якщо Навальний помре
Навальний оголосив голодовку: що відомо
- Наприкінці березня російський опозиціонер Навальний оголосив голодовку з вимогою пустити до нього лікаря.
- Політик відбуває покарання у виправній колонії №2 в місті Покров Володимирської області РФ у справі "Ів Роше".
- Опозиціонера затримали і заарештували 17 січня відразу після повернення в Росію з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння. 2 лютого суд у Москві замінив йому умовний термін у справі "Ів Роше" на реальне позбавлення волі в колонії загального режиму нібито через порушення умов випробувального терміну. З урахуванням перебування під домашнім арештом і в СІЗО Навальному залишилося пробути в колонії більш як 2 роки.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram