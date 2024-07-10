Після удару по 'Охматдиту' росіяни влаштували в ООН ланч з котлетою по-київськи, - ЗМІ

Багато дипломатів визнає нестерпне спілкування з постпредом РФ в ООН Василем Небензею.

Росіяни влаштували святковий ланч з нагоди свого головування в Радбезі ООН. Це відбулося після того, як на Радбезі обговорили ракетний удар РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Про це повідомляє Укрінформ. Зокрема, оприлюднено меню цього сніданку, у якому основною стравою зазначено котлета по-київськи з картопляним пюре.

"Моральна деградація російської дипломатії очевидна", – прокоментував постпред України при ООН Сергій Кислиця.

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Він додав, що для багатьох дипломатів стає нестерпним спілкування з постпредом РФ в ООН Василем Небензею, що доводиться робити за службовою необхідністю.

"Наступного тижня до Нью-Йорка також допустять шефа Небензі Лаврова (керівника МЗС РФ – УНІАН), відтак рівень токсичності у штаб-квартирі ООН ще більше зросте. Добре, що йому хоч не дозволяють вільно пересуватися далі від радіуса, встановленого владою США", - зауважив Кислиця.

Як йдеться у публікації, на засіданні Радбезу Кислиця зазначив, що ланч, який організувала РФ, оплачений кривавими грошима. "Не можу зрозуміти, як можна тиснути руку Небензі й приймати запрошення на ланч із ним, оплачений кривавими грошима", - наголосив український дипломат.

Удар по Охматдиту

8 червня ЗС РФ завдали черговий масований ракетний удар по Україні – один з найбільших з початку повномасштабного російського вторгнення. Атаки, під час якої російські терористи застосували близька 40 ракет всіх можливих типів, включно з "Кинджалом" і "Цирконом", зазнали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ та Покровськ.

Станом на ранок 10 липня відомо, що через цю атаку загинуло понад 40 людей та майже 200 поранено. Велика кількість людей наразі перебуває в лікарнях, в тому числі у важкому стані.

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