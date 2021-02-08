В адміністрації Байдена вважають, що орган має бути реформований.

Адміністрація президента США Джо Байдена готується повернутися до Ради ООН з прав людини (РПЛ).

Читайте такожБайден заявив, що США не скасує санкції проти ІрануТаким чином вона скасує ще одне рішення адміністрації попереднього президента Дональда Трампа. Як повідомляє ТСН з посиланням на Associated Press, яке володіє інформацією зі своїх джерел, також держсекретар США Ентоні Блінкен незабаром оголосить про те, що країна "повернеться в цю базовану в Женеві структуру в якості спостерігача, маючи намір домагатися обрання в якості повноцінного члена" РПЛ.

Також адміністрація Байдена вважає, що РПЛ "повинна бути реформована".

"Американська адміністрація має намір брати участь у роботі РПЛ, щоб забезпечити реалізацію повною мірою її потенціалу", - йдеться в повідомленні.

Вихід США з Ради ООН з прав людини

США вийшли з Ради з прав людини ООН у 2018 році. Приводом стали резолюції Ради з критикою політики Ізраїлю.

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Автор: УНІАН