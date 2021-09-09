При цьому таліби, кажуть у фронті опору, зазнали важких втрат в ході запеклих боїв.

У "Фронті національного опору Афганістану" розповіли, що вони контролюють 60-65% території Панджшера.

Про це повідомляє CNN.

За запевненнями представника опору Алі Назарі, всі стратегічні позиції в регіоні знаходяться під їх контролем. Водночас вони здійснили тактичний відхід від головної дороги.

При цьому таліби, за його словами, зазнали важких втрат в ході запеклих боїв.

Нагадаємо, днями лідер "Фронту національного опору" Афганістану Ахмад Масуд закликав талібів до перемир'я, але ті відкинули його пропозицію.

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Ситуація в Афганістані

Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" 15 серпня взяли під контроль столицю Афганістану Кабул.

Президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і покинув країну, щоб, за його словами, запобігти кровопролиттю.

Лідер антиталібської коаліції Ахмад Масуд відкинув ультиматум ісламістів, які зажадали протягом чотирьох годин передати їм контроль над провінцією Панджшер. Зараз в Панджшері йдуть бойові дії.

Хто такий Ахмад Масуд - син "Панджшерского лева"

Ахмад Масуд - син легендарного екс-міністра оборони Афганістану Ахмада Шаха Масуда. Прозваний "Панджшерським левом" польовий командир був убитий терористами-смертниками з "Аль-Каїди" у 2001 році

Панджшер - єдина провінція, яка залишилася непідвладна "Талібану". Саме тут Ахмад Масуд закликав зібратися всіх, хто готовий чинити опір талібам.

Автор: Денис Прядко