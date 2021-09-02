Вони стверджують, що за останні чотири дні 287 талібів в результаті бойових дій були поранені, а 35 затримані.

Бійці Фронту національного опору Афганістану заявили про ліквідацію 350 талібів.

Про це представники опору повідомили у своєму Twitter-акаунті.

Вони стверджують, що за останні чотири дні 287 талібів в результаті бойових дій були поранені, а 35 затримані.

Водночас високопоставлений чиновник талібів Мухаммад Джалал повідомив у Twitter, що талібам вдалося захопити 11 контрольно-пропускних пунктів і вбити 34 бійця опору.

Як передає Al Jazeera, таліби називають вимоги опору "ірраціональними". За їхніми даними, представники опору вимагають 30% представництва в новому уряді країни, а також право не здавати зброю.

"Це серйозна проблема, особливо якщо врахувати відносний розмір цього руху опору", - сказав журналіст агентства.

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Ситуація в Афганістані

Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" 15 серпня взяли під контроль столицю Афганістану Кабул.

Президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і покинув країну, щоб, за його словами, запобігти кровопролиттю.

Хто такий Ахмад Масуд - син "Панджшерського Лева"

Ахмад Масуд - син легендарного екс-міністра оборони Афганістану Ахмада Шаха Масуда. Прозваний Панджшерським левом" польовий командир був убитий терористами-смертниками з "Аль-Каїди" в 2001 році

Панджшер - єдина провінція, яка залишилася непідвладна "Талібану". Саме тут Ахмад Масуд закликав зібратися всіх, хто готовий чинити опір талібам.

Автор: Денис Прядко