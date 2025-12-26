Оточення Трампа вважає Росію 'Ельдорадо' для бізнесу, - WSJ

Посланці Трампа розглядають повернення Росії у світову економіку як джерело прибутків і стабілізації, але інвестори та аналітики попереджають про високі ризики.

Внутрішнє коло президента США Дональда Трампа дедалі активніше обговорює Росію як потенційно привабливий напрям для американського бізнесу у разі завершення війни проти України, пише The Wall Street Journal.

Зокрема, мільярдери та спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер вважають, що реінтеграція Росії у світову економіку могла б принести прибутки інвесторам і сприяти стабілізації відносин Москви з Києвом та Європою.

Втім, експерти роботи з російською економікою налаштовані значно скептичніше.

"Росія – це не Смарагдове місто і не Ельдорадо. Розмір призу менший, ніж деякі люди думають", – наголосив аналітик геополітичних ризиків Чарльз Хекер, який понад 40 років працював у СРСР та Росії.

Економісти зазначають, що економіка РФ за масштабами порівнювана з італійською, але має слабкі перспективи зростання через скорочення населення, виснаження легкодоступних нафтових запасів і майже повну залежність від енергетики.

Окремим ризиком залишається політичне середовище. За словами інвесторів, в автократичній системі Володимира Путіна іноземний бізнес може втратити активи або навіть свободу. Хекер каже:

"Нерозумно вважати, що зараз перед західними компаніями раптом розстелять червону доріжку".

Цю позицію фактично підтвердив і речник Кремля Дмитро Пєсков: "Усім має бути дозволено повернутися. Але повернення сюди коштуватиме їм дуже дорого", – заявив він на економічному форумі.

Колишня посадовиця Центрального банку Росії Олександра Прокопенко вважає розмови про масове повернення бізнесу ілюзією:

"Для будь-якого звичайного іноземного інвестора Росія все ще непридатна для інвестування".

Навіть якщо санкції буде частково знято, експерти прогнозують повернення лише експортерів, які не потребують значних капіталовкладень. Водночас масштабні інвестиції стримує ризик нових санкцій, націоналізації та особистої безпеки.

Про це попереджає й Майкл Калві, колишній керівник інвестфонду Baring Vostok, який у 2019 році був заарештований у Росії після конфлікту з бізнес-партнерами, пов’язаними з Кремлем.

"Я здивуюся, якщо хтось почне вкладати мільярди в реальні інвестиції на роки вперед", – сказав він.

За даними московських юристів, з початку повномасштабної війни Кремль конфіскував активи на суму близько 49 млрд доларів, і темпи націоналізації лише зростають.

Експерти також нагадують, що будь-які домовленості з Москвою залишаються політично нестабільними. Павло Ходорковський, син колишнього російського олігарха Михайла Ходорковського каже:

"Путін дотримається слова лише перед тим, кому його дав".

Попри значні природні ресурси, перспективи Росії як довгострокового інвестиційного напряму залишаються замороженими. "Ви приходите до середньої європейської економіки, яка сповільнюється і залежить від витрат на озброєння. Чому?" – підсумувала економістка Еліна Рибакова.

