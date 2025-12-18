Це сталося під час останнього візиту Віткоффа до Москви на початку грудня.

Російська влада "презентувала" президенту США Дональду Трампу "цілу скриньку ікри", передавши її через спецпосланця Стіва Віткоффа, який раніше зустрічався з Путіним у Москві. Про це повідомляє Мінпромторг Хабаровського краю.

За словами росіян, під час свого нещодавнього візиту до Росії спецпосланець президента США спробував червону ікру в одному з московських ресторанів.

"Частування справило таке велике враження, що спецпосланцю презентували цілу скриньку ікри, яку Віткофф відвіз Трампу", - похвалилася влада Хабаровського краю, де виробляють цю ікру.

Росіяни не уточнили, який саме обсяг мають на увазі під "цілою скринькою" ікри. Якщо це понад 5 кг, то за американськими законами Трамп зобов'язаний відмовитися від такого подарунка.

Конституція США прямо забороняє будь-якій федеральній посадовій особі, включно з президентом, приймати будь-які подарунки від іноземних держав без згоди Конгресу. Це зроблено для запобігання іноземному впливу та корупції. 1966 року Конгрес ухвалив Foreign Gifts and Decorations Act, який дає загальну згоду Конгресу на прийняття президентом будь-яких подарунків за умови, що це подарунок "мінімальної вартості". На 2023-2025 роки це 480 доларів США.

За сьогоднішніми цінами 5 кг червоної ікри в Росії коштують приблизно 480 доларів, хоча в США їхня ціна вдвічі вища. За законами США, Трамп має або отримати окремий дозвіл Конгресу на такий дорогий подарунок, або викупити його за повною вартістю, оскільки такі дорогі подарунки автоматично вважаються власністю американської держави. Якщо ж Трамп прийме скриньку російської ікри, не отримавши дозволу Конгресу або не оплативши її, це буде вважатися хабарем.

Відносини Кремля і Білого дому

Як писав УНІАН, раніше в Кремлі заявили, що Володимир Путін і спецпредставник президента США Стів Віткофф досягли рівня взаєморозуміння, який зробив їхні останні переговори "дійсно дружніми". "Вони розуміють один одного без слів", - повідомив журналістам помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

У квітні цього року Кремль через Віткоффа передав Трампу його власний портрет як подарунок. А вже в серпні сам Трамп раптово похвалився журналістам, що зберігає у себе на робочому столі спільне фото з Путіним.

