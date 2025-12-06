'Розуміються без слів': у Кремлі похвалились 'дружбою' Путіна і Віткоффа

Головний радник диктатора нагадав, що Путін і Віткофф зустрічалися вже шість разів, тому вже встановили дружелюбні звʼязки.

Головний радник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що правитель Росії Володимир Путін і спецпредставник президента США Стів Віткофф досягли рівня взаєморозуміння, який зробив їхні останні переговори "справді дружніми". Про це він повідомив під час візиту Путіна до Індії, коментуючи зустріч у Кремлі, що відбулася у вівторок, пише Reuters.

За словами Ушакова, зустріч Путіна з Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером тривала п’ять годин і була зосереджена на плані врегулювання війни в Україні.

Ушаков підкреслив, що російський лідер і американський спецпредставник уже зустрічалися шість разів, і це вплинуло на тон перемовин:

"Я б сказав, що тон — і я не боюся цього сказати — був конструктивним і дружнім. Путін добре знає Віткоффа… Вони розуміють один одного без слів".

Радник Кремля наголосив, що участь Джареда Кушнера, якого несподівано включили до переговорів, була своєчасною: "Поряд зі шармом та дружелюбністю Віткоффа, він додав елемент системного підходу".

Що відомо про переговори з Україною

Нагадаємо, що Стів Віткофф цього тижня провів зустріч з головним українським переговорником Рустемом Умєровим у Флориді. За даними джерел, знайомих з перебігом контактів, ще одна зустріч запланована там же у п’ятницю.

Наразі неясно, чи братиме Кушнер участь у цих розмовах з українською стороною.

