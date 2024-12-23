Колись Пакистан створив ядерну зброю для протистояння Індії, однак для цього міжконтинентальні ракети не потрібні, адже країни є сусідками.

Пакистан, який вже має на озброєнні ядерні боєголовки, розробляє балістичну ракету великої дальності, здатну доставити ядерний заряд на територію США. Про це пише The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на розсекречені дані амриканської розвідки.

За словами офіційних осіб США, Вашингтон неодноразово висловлював Ісламабаду свої занепокоєння з цього приводу і зрештою був змушений запровадити санкції проти пакистанської державної компанії, пов’язаної із розробкою ракети.

"Список країн, які володіють як ядерною зброєю, так і ракетним потенціалом для безпосереднього досягнення території США, дуже малий, і вони, як правило, налаштовані вороже. Відверто кажучи, нам важко сприймати дії Пакистану як щось інше, окрім нової загрози для Сполучених Штатів", — заявив заступник радника президента США з питань національної безпеки Джон Файнер.

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Він долав, що розробка пакистанської ракети великої дальності, яка могла б вразити територію США, триватиме ще кілька років, а можливо, і ціле десятиліття.

"Ми намагаємося посилити цей тиск, щоб випередити цю проблему, тому що ми не хочемо, щоб Пакистан зайшов так далеко, що ми будемо мати справу з чимось більш неминучим", - додав представник адміністрації.

Речниця Міністерства закордонних справ Пакистану заявила, що звинувачення Файнера були "безпідставними", "позбавленими раціональності" та "некорисними для загальних відносин".

Як зазначає WSJ, ці заяви Білого дому засвідчили прогресуюче погіршення відносин між Вашингтоном та Ісламабадом, який 20 років тому вважався ледь не головним союзником США поза межами НАТО.

Сьогодні ж Пакистан підтримує тісні військові зв’язки з Китаєм: обидві країни розглядають Індію як супротивника. Крім того Китай постачає пакистанським військовим зброю та надає допомогу у їхній ракетній програмі.

"Зосередження США на протидії Китаю та на покращенні відносин з Індією в останні роки призвело до напруження зв’язків з Ісламабадом, який став менш важливим для Вашингтона після виходу США з Афганістану", – додає WSJ.

Вважається, що ядерна програма Пакистану від початку була спрямована проти Індії, яка теж має ядерну зброю. Ці дві країни тричі вступали у велику війну одне з одним після отримання незалежності у 1947 році. Однак з появою нової ракети Пакистан зможе вражати цілі далеко за межами Південної Азії.

У Білому домі відмовилися навести власну версію того, навіщо Пакистану така ракета. Але деякі аналітики кажуть, що Ісламабад, ймовірно, шукає спосіб натиснути на Вашингтон, аби той не вступився за Індію, якщо між Пакистаном та Індією спалахне нова війна.

Ядерна програма Пакистану

На тлі гострого військово-політичного протистояння із сусідньої Індією Пакистан ініціював власну ядерну програму у 1970-х роках. Вважається, що до цього країну підштовхнула безпосередньо втрата Східного Пакистану (сучасний Бангладеш) та перші успішні ядерні випробування Індії у 1974 році.

У 1998 році Пакистан провів власні ядерні випробування (у відповідь на випробування Індії), ставши офіційно ядерною державою.

За експертними оцінками, сьогодні Пакистан володіє приблизно 165-170 ядерними боєголовками і активно працює над удосконаленням засобів їх доставки.

Одразу після появи у них ядерної зброї Індія та Пакистан потрапили під американські санкції. Однак з часом через геополітичні причини ці обмеження були частково зняті та частково значно пом’якшені, особливо щодо Індії.

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