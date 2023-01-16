На кадрах видно, що літак спокійно йшов на зниження, але в останній момент все змінилося.

15 січня у Непалі трагічно розбився пасажирський літак компанії Yeti Airlines, на борту якого перебувало 72 людини. За останніми даними, всі вони загинули. Моторошний момент авіатрощі зняв на відео один з пасажирів.

У момент аварії чоловік вів стрим посадки літака у Facebook. Через вікно ілюмінатора пасажир показував, як лайнер заходить на посадку. Літак знижувався, але несподівано похитнувся. Далі картинка на відео переривається криком людей та пекельним вогнем.

Пілотам вдалося відвести літак від будинків. Лайнер влетів в ущелину. Причини аварії встановлюються. Серед жертв 53 непальці, п'ятеро індійців, чотири росіянини і два корейці. На борту також були по одній людині з Ірландії, Австралії, Аргентини та Франції. Серед пасажирів було двоє немовлят.

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Авіакатастрофа в Непалі

У Непалі в неділю вранці, 15 січня, розбився літак ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines, який летів до Покхари з Катманду. Ця авіакатастрофа стала найжахливішою за 30 років у цій малій Гімалайській країні.

Загалом на борту літака, який розбився між старим аеропортом і міжнародним аеропортом Покхара, перебували 68 пасажирів і чотири члени екіпажу. Попередньо, в результаті авіакатастрофи усі, хто був на борту, загинули.

В Міністерстві закордонних справ України згодом зазначили, що українців не було на борту літака, що розбився.

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