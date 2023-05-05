Антоній мав зустрічі з іншими чиновниками Ватикану, але було незрозуміло, чи буде у нього приватна аудієнція у Папи Римського під час візиту до Риму.

Папа Римський Франциск у середу, 3 травня, розмовляв з високопоставленим представником Російської Православної церкви (РПЦ) Антонієм. Це сталося через кілька днів після того, як понтифік зробив інтригуючий, але загадковий коментар про те, що Ватикан бере участь у місії, спрямованій на припинення війни в Україні.

Як повідомляє видання Euractiv, митрополит (єпископ) Антоній, фактично є людиною номер два в РПЦ після Патріарха Кирила, що підтримує криваву війну проти України.

Раніше Папа Римський заявив, що Ватикан причетний до "секретної миротворчої місії в Україні".

Відео дня

"Зараз є місія, але вона ще не оприлюднена. Коли це стане надбанням громадськості, я розкрию це", — говорив ТАТО.

Франциск додав, що говорив про Україну з Орбаном і з митрополитом Іларіоном, головним представником Російської Православної церкви в Будапешті та попередником Антонія на посаді глави відділу зовнішніх зв'язків РПЦ.

Але його слова, схоже, застали зненацька і Київ, і Москву, оскільки обидві сторони заявили, що нічого не знають про підготовку "мирної ініціативи".

Відтоді ні Папа, ні прес-служба Ватикану не надавали коментарів. Антоній зустрічався з іншими чиновниками Ватикану, але було незрозуміло, чи буде у нього приватна аудієнція у Папи Римського під час візиту до Риму.

Держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін зазначив, що план місії є, але Папа повинен вирішити, коли його розкрити.

Папа Римський заявив про "таємну місію" Ватикану щодо завершення війни в Україні

Раніше Папа Римський заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні в Україні. Понтифік зазначив, що мир досягається "відкриттям каналів". Також він додав, що обговорив війну в Україні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і з представником Російської православної церкви в Будапешті митрополитом Іларіоном. За його словами, "всі зацікавлені в шляху до миру".

Пізніше в коментарі CNN анонімний чиновник, близький до канцелярії Зеленського, спростував заяви Папи Римського про те, що зараз Ватикан бере участь в якійсь "місії", спрямованій на врегулювання війни.

Вас також можуть зацікавити новини: