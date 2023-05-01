Їхня зустріч минулого літа не відбулася через війну в Україні.

Папа Римський Франциск заявив, що хоче провести зустріч з Патріархом Російської православної церкви Кирилом.

Під час прес-конференції понтифік сказав, що це "необхідно" буде зробити, оскільки плани цієї зустрічі були припинені через війну в Україні, пише PAP. "Я спілкувався з Патріархом Кирилом тільки один раз з початку війни, 40 хвилин в Zoom", - повідомив Франциск журналістам.

Він додав, що спілкується з Кирилом через митрополита Антонія, який є новим главою "відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату". Вони планували зустрітися в Єрусалимі влітку минулого року. "Це доведеться зробити", - додав він.

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РПЦ підтримує війну в Україні

Як відомо, глава РПЦ Кирил Гундяєв виправдовує російське вторгнення в Україну і пропагує службу в російській армії.

У березні він подарував ікону командувачу Росгвардії Віктору Золотову, то сказав, що вона" прискорить перемогу " військ РФ.

Восени він заявляв, що росіяни зможуть змити з себе гріхи, якщо "принесуть себе в жертву", а також називав бажання зберегти своє життя - чужою для Росії цінністю.

Нещодавно Кирило назвав "захист батьківщини" найбільшим обов'язком і святою справою.

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