Як і раніше, Кирило заявив про нібито "братовбивчу війну".

Глава Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирило продовжив серію виступів з виправдання розв'язаної Путіним війни проти України.

Цього разу його промова стосувалася "жертв у війні", що узгоджується з контекстом оголошеної в Росії часткової мобілізації.

Як і раніше, Кирило заявив про нібито "братовбивчу війну", що він сподівається на "якомога швидше завершення війни", "щоби якомога менше братів вбили один одного".

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Далі глава РПЦ порушив питання мобілізації. За його словами, російські солдати, які "виконують свій обов'язок", а потім гинуть у боях з ЗСУ, "приносять себе у жертву заради інших".

"Й одночасно церква усвідомлює, що якщо хтось спонукуваний почуттям обов'язку, необхідністю виконати свою присягу, залишається вірним своєму покликанню, і якщо під час виконання свого обов'язку людина ця гине, то вона безсумнівно здійснює діяння рівносильне жертві. Він себе приносить у жертву заради інших. І тому віримо, що ця жертва змиває усі гріхи, які людина здійснила", - заявив Кирило.

Мобілізація в Росії

21 вересня російський президент Володимир Путін у відповідь на поразку в Харківській області оголосив часткову мобілізацію у Росії.

Попередньо, за даними Міноборони РФ, повинні призвати до 300 тисяч осіб, які вже мають бойовий досвід. Проте ЗМІ вказують на таємний пункт указу Путіна, який уможливлює мобілізацію до мільйона людей.

Вже є факти мобілізації студентів, людей з очевидним проблемами зі здоров'ям тощо. Також у Москві заговорили про заборону на виїзд з країни чоловікам призовного віку.

Кілька днів тривають антивоєнні протести у Москві. Протягом 24 вересня силовики затримали до тисячі громадян у 32 містах. 25 вересня на протести вийшли мешканці Дагестану.

За попередніми підрахунками МВС, російське командування протягом першої хвилі можуть мобілізувати до 40 тисяч осіб, оскільки на більшу кількість просто не вистачить екіпірування.

Втім, навряд РФ зможе вирішити логістичні й адміністративні проблеми, щоб зібрати навіть 300 тисяч військових.

Західні аналітики підкреслюють, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

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