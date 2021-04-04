У Каїрі провели масштабну церемонію перевезення мумій правителів до нового музею.

У Каїрі тисячі людей стали свідками незвичайної події - "Золотого параду фараонів".

Під час урочистої процесії 22 стародавніх мумії - 18 царів і чотири цариці - перевезли з Єгипетського національного музею до нового Національного музею єгипетської цивілізації, повідомляє BBC.

Читайте такожЄгиптяни пов'язали аварію у Суецькому каналі з "прокляттям фараона"Древніх правителів провезли вулицями у хронологічному порядку їх правління - починаючи від фараона 17-ї династії Таа II Секененра, завершуючи Рамзесом IX, який правив у XII столітті до нашої ери.

Кожну мумію помістили до спеціального заповненого азотом контейнера і везли у прикрашеному катафалку, оснащеному спеціальними амортизаторами та оточеному кортежем, де були й копії давніх бойових колісниць.

Організація такого дійства коштувала кілька мільйонів доларів.

Влада країни сподіваються, що новий музей, який відкриється у квітні, допоможе оживити сферу туризму - основне джерело іноземної валюти для Єгипту. За останнє десятиліття галузь значно постраждала через політичну нестабільність та пандемію COVID-19.

Побачити мумій у їх новому "домі" можна буде з 18 квітня.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова