У Каїрі тисячі людей стали свідками незвичайної події - "Золотого параду фараонів".
Під час урочистої процесії 22 стародавніх мумії - 18 царів і чотири цариці - перевезли з Єгипетського національного музею до нового Національного музею єгипетської цивілізації, повідомляє BBC.
Читайте такожЄгиптяни пов'язали аварію у Суецькому каналі з "прокляттям фараона"Древніх правителів провезли вулицями у хронологічному порядку їх правління - починаючи від фараона 17-ї династії Таа II Секененра, завершуючи Рамзесом IX, який правив у XII столітті до нашої ери.
Кожну мумію помістили до спеціального заповненого азотом контейнера і везли у прикрашеному катафалку, оснащеному спеціальними амортизаторами та оточеному кортежем, де були й копії давніх бойових колісниць.
Організація такого дійства коштувала кілька мільйонів доларів.
Влада країни сподіваються, що новий музей, який відкриється у квітні, допоможе оживити сферу туризму - основне джерело іноземної валюти для Єгипту. За останнє десятиліття галузь значно постраждала через політичну нестабільність та пандемію COVID-19.
Побачити мумій у їх новому "домі" можна буде з 18 квітня.
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