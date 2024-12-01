Минулого тижня Європу сколихнула сенсація на президентських виборах в тій таки Румунії.

Після сенсаційного першого туру президентських виборів у Румунії відбулися вибори до парламенту. За даними екзит-полів, лідирує правляча Соціал-демократична партія (СДП), повідомляє "Радіо Свобода".

Так, опитування на виході з виборчих дільниць, проведене агенцією CURS, дає СДП 26% голосів виборців. Натомість ультраправий "Альянс за єдність румунів" набирає 19%. Ліберальна партія (коаліційний партнер СДП) отримала 15%. Стільки ж набирає правоцентристський Союз "Рятуйте Румунію".

Разом з тим експерти нагадують, що минулого тижня екзит-поли так само не показали несподіваний "прорив" ультраправого кандидата, який отримав лідерство у першому турі президентських виборів. Також екзит-поли не враховують голоси діаспори, які можуть істотно вплинути на підсумковий результат.

Відео дня

Як зазначає "Радіо Свобода", парламентські вибори в Румунії пройшли без жодних серйозних порушень.

Сенсація на президентських виборах в Румунії

Як писав УНІАН, минулого тижня в Румунії відбувся перший тур президентських виборах, на якому сталася сенсація: найбільше голосів отримав ультраправий проросійський кандидат, який за всіма опитуваннями вважався аутсайдером.

Ця несподіванка настільки збентежила румунське суспільство і владу, що суд зобов’язав ЦВК перерахувати голоси виборців. Також Верховний суд країни якраз розглядає питання, чи не провести переголосування першого туру взагалі.

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