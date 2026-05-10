У Кремлі висунули претензії Вірменії через заяви Зеленського у Єревані

Пєскову не сподобалося, що Єреван надав майданчик "для антиросійських висловлювань".

У Кремлі назвали "ненормальним" те, що Єреван у рамках саміту "Вірменія - ЄС" надав майданчик президенту України Володимиру Зеленському для антиросійських висловлювань.

Як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, висловлювання якого навели російські ЗМІ, саміт "Вірменія - ЄС", що відбувся в Єревані, - "нормальне явище", мовляв, країна має право проводити такі заходи.

За словами представника Кремля, "Вірменія притримується багатовекторності у своїй зовнішній політиці, і це абсолютно суверенне право Вірменії проводити такі саміти".

Не сподобалося ж Пєскову "надання Єреваном майданчика для антиросійських висловлювань". Він сказав, що це "ненормально":

"Ненормальним тільки є те, що в Єревані дали майданчик для абсолютно антиросійських висловлювань. Ось це ненормально, не в'яжеться з духом відносин наших з Єреваном".

Він заявив, що в Росії очікують роз'яснень від Вірменії у зв'язку з антиросійськими висловлюваннями президента України Зеленського в Єревані.

"Звичайно, напевно, очікували б усе-таки якихось роз'яснень від Єревана", - сказав він і додав, що у Москві не розуміють, "чому з Вірменії звучать антиросійські висловлювання".

Пєсков також наголосив, що Москві важливо, щоб Єреван не займав антиросійськую позицію.

Відносини Вірменії і РФ: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Москва викликала посла Вірменії Гургена Арсеняна після візиту Зеленського до Єревана. У заяві МЗС РФ йдеться, що для Росії "категорично неприйнятно" надання українському президенту майданчика у Вірменії "в рамках заходів під егідою ЄС". Російська сторона також заявила про "справедливе обурення" через відсутність, на її думку, належної реакції офіційного Єревана на заяви Зеленського.

Також відомо, що прем'єр Вірменії Нікол Пашинян не поїхав у Москву на парад. Причиною політик назвав перевиборну кампанію, яка почалася у Вірменії 8 травня.

