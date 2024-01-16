Середній рівень надання країнами ЄС громадянства людям із країн, що не входять до Євросоюзу, становить 3,56 відсотка.

Швеція є першою у списку країн-членів Європейського Союзу, де громадянство отримати найпростіше. Про це свідчать результати дослідження, проведеного канадським імміграційним агентством CanadaCIS, повідомляє портал SchengenVisaInfo.com.

Зазначається, що аналіз був проведений шляхом збору даних про імміграцію з 2009 по 2021 рік. Згідно з його даними, кожний десятий заявник (9,3 відсотка) отримує шведське громадянство. Крім того, Швеція має найвищий рівень прийому як для чоловіків, так і для жінок.

Далі у переліку країн, які найлегше надають громадянство людям із країн, що не входять до ЄС, розташувалися Нідерланди, Португалія та Ісландія.

Відео дня

Між тим перелік країн, де паспорт Євросоюзу отримати найважче, очолила Естонія: тут громадянство ЄС отримують приблизно один із кожних 200 заявників (0,6 відсотка). Далі йдуть Латвія, Чехія та Литва.

Також повідомляється, що середній рівень надання країнами ЄС громадянства людям із країн, що не входять до Євросоюзу, становить 3,56 відсотка.

Українські біженці у країнах ЄС - останні новини

Міграційні юристи з International Business розповіли про нові терміни перебування українців в ЄС. Так, усі громадяни України, які в'їхали до країн ЄС після 24 лютого 2022 року, мають право на тимчасовий захист на термін до 4 березня 2025 року - зжокрема, можуть легально перебувати, працювати, навчатися та користуватися соціальними послугами в країні ЄС, що присвоїла їм статус.

Также УНІАН повідомляв, які країни найохочіше приймають біженців з України.

Вас також можуть зацікавити новини: