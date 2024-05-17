Обидві цілі є похвальними, але в сукупності вони дедалі частіше працюють на різний результат.

Проблеми України виходять за рамки простої нестачі ресурсів. Нещодавня боротьба навколо пакету допомоги США демонструє стратегічний парадокс, який є характерним для стратегії Джо Байдена щодо України. З одного боку, він пообіцяв, що "прихильність до України не ослабне" і що підтримка з боку США буде надаватися "стільки, скільки буде потрібно". Водночас адміністрація Байдена постійно висловлює занепокоєння щодо ескалації та перспективи прямої конфронтації з ядерною Росією, пише Foreign Policy.

"Обидві цілі є похвальними, але в сукупності вони дедалі частіше працюють на різний результат. Зрештою, балансування Байдена стане неможливим", – йдеться у статті.

Зазначається, що в основі стратегії адміністрації Байдена щодо України лежить ідея, що Київ за підтримки колективної сили Заходу має час на своєму боці. Після того, як Україна відбила первинне російське вторгнення, це виявилося правдою. Оскільки ситуація, здавалося б, складалася на користь України, у Байдена вважали, що Києву не зашкодять запобіжні заходи, включно з обмеженням типів озброєнь, які отримує Україна, та цілі для ударів.

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Наразі, за словами авторів, припущення, що час буде на боці України, виглядає все більш сумнівним. Росія відновлює свою армію "набагато швидше, ніж припускали початкові оцінки", і її збройні сили зараз більші, ніж до війни. Незважаючи на санкції, російська економіка продемонструвала скромне зростання у 2023 році і має всі шанси повторити його цього року.

З іншого боку, стратегічне становище України стає дедалі більш небезпечним. Не маючи зброї та боєприпасів, ЗСУ були змушена поступитися позиціями на фронті – в той час як Росія досягла найбільш значних успіхів з липня 2022 року і, як стверджується, готується до літнього наступу. Незважаючи на те, що американська зброя зараз знову надходить до України, потрібен час, щоб вона потрапила на фронт. Тим часом Україна стікає кров'ю.

"Можливо, навіть більш нагальною, ніж військова ситуація, є політична динаміка війни. Півтора роки тому ми писали, що США мають більше терпіння для підтримки України, ніж вважали тоді багато коментаторів… Тим не менш, не можна заперечувати, що будь-яка майбутня допомога Україні стикається зі значними перешкодами… Майбутня допомога Україні може залежати від того, хто переможе на виборах у США", – пишуть автори.

Вони вказують, що Україна також має менше можливостей змінити стратегічний наратив. З новою війною на Близькому Сході та майбутніми президентськими виборами в США Україна не привертає тієї уваги ЗМІ, яка була колись.

Нотки оптимізму

Однак, за словами журналістів, не всі новини погані. Європейська підтримка залишається міцною і постійно зростає. Деякі країни, в тому числі Франція і Литва, навіть заявили про готовність ввести в конфлікт сухопутні війська, тоді як інші, такі як Великобританія і Норвегія, набагато охочіше, ніж Сполучені Штати, дозволяють Україні завдавати ударів по цілях на території Росії. І 60 мільярдів доларів все ще дають Україні багато зброї, а разом з нею і багато стратегічного часу.

По-перше, Україні потрібно буде завдати удару вглиб самої Росії. На є дві причини. Поточні звіти показують, що Росія покладається на свою внутрішню залізничну мережу для підтримки окупованих частин України. Інша причина складніша. Навіть з усіма засобами протиповітряної оборони Україна все ще далека від того, щоб мати достатній потенціал для покриття величезної території. Тому потрібно цілити у російські авіабази, бомбардувальники і пускові установки.

Автори заявляють, що Британія вже зробила крок у цьому напрямку, дозволивши Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ударів по російській території. Тепер настав час США надати такий дозвіл на використання ATACMS для нанесення ударів по об'єктах всередині Росії.

Підсилення ВПС

Україна також потребуватиме певного роду військово-повітряних сил, якщо вона хоче досягти успіху в наземному контрнаступі в якийсь момент у майбутньому і витіснити російські війська зі своєї країни. Російська військово-повітряна міць - особливо її бойові вертольоти і безпілотники - була однією з ключових причин того, що контрнаступ України у 2023 році зійшов нанівець. РФ втратила лише близько 10% своїх літаків. Отже, Україні потрібна не лише протиповітряна оборона, а й власні військово-повітряні сили, щоб нейтралізувати російську авіацію, завдавати ударів по російських базах і зупиняти російську бронетехніку.

Винищувачі F-16, які деякі союзники США в Європі відправлять в Україну допоможуть у цьому, особливо якщо вони будуть оснащені відповідними боєприпасами.

Однак вони навряд чи стануть панацеєю для українських ВПС. Для того, щоб Україна отримала необхідний їй військово-повітряний потенціал, знадобиться ширший набір можливостей, зокрема більш високолітаючі, складні безпілотники і засоби радіоелектронної боротьби з наземних або повітряних платформ.

Що потрібно для нового контрнаступу

"Нарешті, Україна повинна буде взяти на себе більший операційний ризик, якщо і коли вона почне контрнаступ… Доведеться прийняти операційний ризик і зіткнутися з імовірною можливістю того, що перші дні або тижні цього контрнаступу коштуватимуть їм великих втрат у живій силі і матеріальних засобах для того, щоб створити такий оперативний прорив, який може зруйнувати російські оборонні рубежі", – вказують автори.

Вони додають, війна в Україні може виглядати особливо похмурою наразі, але результат конфлікту далекий від того, щоб бути визначеним. Якщо Україна хоче відновити втрачену оперативну динаміку, їй знадобиться більше обладнання та боєприпасів. Завдяки останнім пакетам допомоги Україна має ресурси для їх отримання.

Але що більш важливо, Україні та її західним прихильникам також потрібно буде змінити свій загальний підхід. Україна більше не може дозволити собі просто перечікувати росіян. Натомість потрібно буде перейти в наступ.

"Однак для адміністрації Байдена прийняття такого ризику означатиме відмову від однієї з основ її стратегії останніх двох років, вибір єдиного шляху і прийняття потенційно ескалаційних наслідків, які можуть виникнути. Це важкий вибір. Однак не робити його може бути ще більш ризиковано", – підкреслюють журналісти.

Перспективи війни

Президент Володимир Зеленський зазначав, що партнери Україні бояться програшу Росії у війні через те, що це матиме непередбачувані наслідки для світової геополітики.

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