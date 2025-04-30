Брюссель веде постійні переговори з Вашингтоном та іншими міжнародними партнерами, щоб зберегти санкційний режим Заходу.

Європейський союз розробляє резервний "план Б" щодо збереження економічних санкцій проти Росії на випадок, якщо адміністрація Дональда Трампа відмовиться від мирних перемовин щодо України і спробує налагодити відносини з Москвою.

Як пише The Financial Times, про це повідомила головна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Кая Каллас.

"Питання в тому, чи захочуть самі американці піти. Ми бачимо ознаки того, що вони обмірковують можливість покинути Україну і не намагатися досягти угоди з Росією - тому що це занадто складно", - сказала вона.

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Каллас зазначила, що ЄС підготував "план Б" щодо збереження тиску на Росію в разі, якщо Угорщина заблокує продовження санкцій у липні, але наголосила, що пріоритетом залишається єдність усіх держав-членів:

"План Б існує, але ми маємо працювати над планом А. Якщо одразу переключитися на план Б, він і реалізується".

Вона додала, що Брюссель веде постійні переговори з Вашингтоном та іншими міжнародними партнерами, щоб зберегти санкційний режим Заходу.

Каллас визнала, що в деяких столицях ЄС уже ведуться обговорення можливості слідувати за США, якщо ті вийдуть із переговорів щодо України і перезапустять відносини з Росією.

"Очевидно, такі розмови справді точаться в деяких країнах. І, можливо, є надія, що нам більше не доведеться підтримувати Україну. Але це помилкова надія. Якщо врахувати, що Росія витрачає понад 9% ВВП на оборону - вони захочуть використати цю силу знову", - зазначила вона.

Каллас заявила, що Європа може взяти на себе додаткові фінансові зобов'язання щодо допомоги Україні в разі відходу США, але визнала:

"Що стосується військової підтримки - замінити американців буде, звичайно, набагато важче".

За її словами, Брюссель та інші європейські столиці продовжують переконувати США, що результат цієї війни безпосередньо зачіпає і їхні інтереси.

Каллас підкреслила, що жодна країна ЄС не визнає Крим частиною Росії - цей пункт входить в американську пропозицію, але є "червоною лінією" для Києва.

"Я не бачу, щоб ми коли-небудь могли прийняти таке. Але, звичайно, ми не можемо говорити від імені США. Що вони вирішать - це їхня справа. З боку Європи ми повторювали це знову і знову: Крим - це Україна", - заявила головний представник ЄС.

За її словами, в американців є інструменти тиску на Росію, щоб зупинити війну.

"Президент Трамп сказав, що хоче, щоб вбивства припинилися. Значить, він повинен чинити тиск на того, хто вбиває", - додала вона.

Можливість виходу США з переговорів

Сполучені Штати Америки вийдуть із переговорного процесу щодо припинення війни, якщо Російська Федерація та Україна не продемонструють прогресу. Про це заявила прес-секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Теммі Брюс, посилаючись на заяву державного секретаря Марко Рубіо. За її словами, за відсутності прогресу Вашингтон залишить роль посередників.

Пропозиції Трампа про відновлення економічних зв'язків із Москвою як частини мирного плану викликали побоювання, що деякі країни ЄС вимагатимуть від Брюсселя також почати скасування санкцій щодо Росії вже найближчими місяцями.

Чиновники ЄС також стурбовані можливими наслідками, якщо США дозволять своїм компаніям відновити економічне співробітництво з Росією, тоді як європейському бізнесу це, як і раніше, буде заборонено.

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