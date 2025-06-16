Вони мали обговорювати діяльність диппредставництв.

Сполучені Штати Америки скасували заплановані з Російською Федерацією переговори щодо покращення дипломатичних відносин.

Про це в коментарі журналістам заявила офіційна представниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова. За її словами, Вашингтон "взяв паузу" в російсько-американських двосторонніх консультаціях. Вона не сказаа, коли й де мала відбутися нова зустріч:

"Чергова зустріч у рамках двосторонніх консультацій щодо усунення "подразників" з метою нормалізації діяльності дипломатичних представництв обох країн скасована за ініціативою американських переговірників. Сподіваємося, що взята ними пауза не стане занадто довгою".

Переговори між США і Росією

Нагадаємо, під час переговорів про припинення війни в Україні сторони обговорювали не лише цей конфлікт, а й відновення відносин між країнами.

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В одній із заяв Дональда Трампа говорилося, що Росія хоче вести з США масштабну торгівлю, і він погоджується з цим.

Новий російський посол у Сполучених Штатах Олександр Дарчієв під час офіційної презентації в Кремлі заявив, що спрямований повністю відновити нормальні російсько‑американські відносини з адміністрацією Трампа.

Минулого тижня він анонсував, що найближчим часом відбудеться новий раунд переговорів з США, однак не в Стамбулі, а у Москві.

Тим часом американський президент, який зараз перебуває на саміті G7, вкотре розкритикував виключення Росії з G8, назвавши рішення 2014 року великою помилкою.

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