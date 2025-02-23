Росія спростувала заяву Трампа про другий раунд переговорів у Ер-Ріяді

В російському МЗС заявили, що нібито не готуються до зустрічі, яку раніше анонсувала американський лідер.

Росія спростувала заяву американського президента Дональда Трампа про плани провести другий раунд переговорів зі США у Саудівській Аравії у вівторок, 25 лютого.

"Жодної зустрічі РФ і США 25 лютого в Ер-Ріяді не готується", - заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков у коментарі ТАСС.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН вчора, 22 лютого, Дональда Трамп у коментарі американським ЗМІ анонсував новий тур переговорів США і РФ у Саудівській Аравії. Переговори нібито відбудуться 25 лютого.

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Виступаючи під час приведення до присяги свого нового міністра торгівлі, він запевнив, що хоче бачити припинення вогню та угоду між сторонами.

"Я думаю, що президент Путін і президент Зеленський повинні зустрітися разом, тому що ми хочемо зупинити вбивства мільйонів людей і молодих солдатів... Я думаю, у нас є шанс досягти угоди", - зазначив політик.

Трамп повторив свою заяву, що Росія хоче укласти угоду. За його словами, переговори між Вашингтоном і Москвою розпочнуться у вівторок у Саудівській Аравії.

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