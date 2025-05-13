Переговори у Стамбулі: Трамп натякає на участь, Путін все ще маневрує, - Sky News

Ймовірно, Путін намагається виграти час, але тиск та погрози новими санкціями змушують його до реакції.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість поїздки до Туреччини цього четверга, де можуть відбутися мирні переговори між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним, пише Sky News.

У неділю Зеленський відкрито запросив Путіна на зустріч у Стамбулі, однак Кремль досі не підтвердив свою участь.

"Я думав про переліт. Я не знаю, де буду в четвер", – сказав Трамп у понеділок.

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"У мене так багато зустрічей. Гадаю, така можливість існує, якщо я вважаю, що щось може статися", - додав він.

Зеленський у відповідь підтримав участь американського політика в переговорах:

"Я підтримав президента Трампа в ідеї прямих переговорів з Путіним. Я відкрито висловив свою готовність до зустрічі. І, звичайно, всі ми в Україні були б вдячні, якби президент Трамп міг бути там з нами на цій зустрічі в Туреччині".

Попри це, російська сторона наразі не повідомила про плани відряджати делегацію на ці переговори.

"Загалом, ми рішуче налаштовані серйозно шукати шляхи досягнення довгострокового мирного врегулювання. От і все", – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков у понеділок.

Ці заяви прозвучали на тлі тиску з боку міжнародної коаліції, включаючи прем'єра Британії Кіра Стармера, яка погрожує Москві новими санкціями у разі недотримання запропонованого 30-денного припинення вогню, що мало б розпочатися у понеділок.

Хоча Росія виступила за прямі переговори, її продовження атак на Україну викликає сумніви в її щирості. За даними Києва, у ніч з вівторка на неділю Росія запустила понад 100 безпілотників.

Європейські союзники залишаються настороженими.

"Ми хочемо бачити, що Росія також прагне миру. Щоб хотіти миру, потрібні двоє, щоб хотіти війни, потрібен лише один, і ми бачимо, що Росія явно хоче війни", – заявила віце-президент Єврокомісії Кая Каллас.

Переговори у Стамбулі: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, російський диктатор Володимир Путін, виступаючи вночі 11 травня, проігнорував пропозицію України про 30-денне перемир’я, а натомість висунув іншу – провести прямі переговори РФ і України 15 травня у Туреччині без попередніх умов. "Ті, хто справді хоче миру, не можуть цього не підтримати", – зманіпулював диктатор.

Президент України Володимир Зеленський погодився на переговори в Туреччині в четвер, 15 травня, але тільки особисто із главою Кремля Володимиром Путіним. Водночас Зеленський заявив, що Україна чекатиме і на запропоноване раніше повного припинення вогню з 12 травня.

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