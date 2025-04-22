Путін не зацікавлений у припиненні війни найближчим часом, - ISW

Диктатор намагається ігнорувати окреслення чітких часових рамок та відмовляється від перемир'я.

Російський диктатор Володимир Путін постійно відмовляється від запропонованого Україною і США загального припинення вогню, а Кремль уникає окреслення часових рамок для припинення війни.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), все це підкреслює незацікавленість Путіна в припиненні війни шляхом мирних переговорів у найближчій перспективі.

"Постійна відмова Путіна від пропозицій США й України щодо припинення вогню суперечить заявленому підходу (президента США – УНІАН) Трампа, який передбачає спочатку встановлення припинення вогню, а потім ведення переговорів щодо ширшої мирної угоди, а також меті Трампа щодо досягнення тривалого миру в Україні", – йдеться у звіті ISW.

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20 квітня президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність України погодитися на повне й безумовне припинення вогню мінімум на 30 днів. Путін відхилив цю пропозицію 21 квітня, стверджуючи, що Україна намагається "перехопити ініціативу й говорити про розширення" перемир’я. За словами диктатора, Росії потрібно буде "уважно все оцінити".

Кінець війни в Україні

Раніше Трамп допустив вихід своєї країни з переговорів про мир в Україні. Він припустив, що може просто самоусунутися з переговорного процесу і кинути все напризволяще, якщо завдання здасться йому занадто важким.

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що така заява Трампа свідчить про усвідомлення того, що його "мирний план" близький до повного провалу.

Раніше The New York Post писав, що рішення про повне припинення вогню можуть ухвалити наступного тижня.

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