Який би цирк не влаштовував Путін, президент США залишається очевидно прихильним до російського диктатора.

Європейські посадовці мають сумніви, що президент США взагалі наважиться запровадити нові санкції проти Росії, які б витребеньки не влаштовував Кремль, торпедуючи мирні переговори. Про це пише Bloomberg із посиланням на приватні розмови єврочиновників.

Сьогодні лідери Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії разом з президентом України провели спільну телефонну розмову з Дональдом Трампом, щоб обговорити наступні кроки після російського дипломатичного цирку в Туреччині. У цій розмові європейці висловили президенту США своє розчарування результатами стамбульських переговорів, але досі залишається незрозумілим, чи вдалося їм схилити Трампа до жорсткішого підходу щодо Росії і її диктатора.

Видання зазначає, що ще тиждень тому США та Європа, здавалося, були на одній хвилі, виставивши Путіну ультиматум: або безумовне 30-денне припинення вогню, або нові масштабні санкції проти Росії. Однак коли Кремль почав пручатися, спочатку запропонувавши переговори в Туреччині замість перемир’я, а потім зірвавши і самі переговори, Трамп щоразу реагував поблажливо.

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Публічно європейці дотримуються своєї лінії – якщо Путін не погодиться на перемир'я, будуть застосовані санкції. Однак у приватних розмовах європейські чиновники розчаровані та збентежені тим, що Трамп очевидно постійно ухиляється від жорсткіших дій стосовно Росії.

Як пише Bloomberg, дехто з європейців досі вважає, що президент США таки виконає попередні погрози і запровадить нові банківські санкції проти Росії та дасть хід законопроекту сенатора Ліндсі Грема про вторинні санкції для покупців російської нафти. Зокрема, за словами обізнаних співрозмовників, американські чиновники, які цього тижня зустрілися зі своїми європейськими колегами в Туреччині, підтвердили готовність запровадити нові санкції проти Росії.

Однак інші налаштовані скептично і не вірять, що Трамп зацікавлений у запроваджені санкцій, запропонованих Гремом. При цьому європейські чиновники посилаються на своїх американських колег, які чітко дали зрозуміти, що будь-яке рішення щодо наступних кроків має ухвалити саме Трамп.

І саме тут криється проблема. Єдиною публічною реакцією президента США на зрив переговорів у Стамбулі було не підтвердження обіцянки запровадити санкції, а озвучене бажання зателефонувати Путіну і навіть зустрітися з ним.

Переговори в Стамбулі: останні новини

Як писав УНІАН, під час сьогоднішніх переговорів у Стамбулі російська делегація озвучила заздалегідь неприйнятні вимоги до України – віддати росіянами усі території, які вони вписали в свою конституцію.

При цьому росіяни погрожували відібрати силою й інші східні області України, якщо вона продовжить опиратися. Також російська делегація озвучила готовність Росії воювати "вічно".

Деякі оглядачі розцінили ці переговори як дипломатичну перемогу Путіна, оскільки той уникнув необхідності зупиняти бойові дії, але при цьому не був за це покараний і навіть отримав у винагороду обіцянку Трампа про особисту зустріч.

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