Він закликає ЄС збільшити підтримку України.

Росія буде готова до переговорів лише тоді, коли кремлівський правитель Путін переконається, що перемога над Україною неможлива.

Про це в інтерв'ю Tagesspiegel заявив депутат німецького Бундестагу Міхаель Рот. За його словами, бажаючі якнайшвидше закінчити війну мають надати Україні те, чого вона потребує, оскільки оборона і дипломатія - це дві сторони однієї медалі.

"Найбільші європейські країни повинні зробити набагато більше у військовому плані, щоб Україна залишалася вільною і демократичною країною. Зараз настав час нарешті мобілізувати всі сили, щоб поставити Україну в найкращу можливу стартову позицію для потенційних переговорів", - заявив політик.

Також він вважає, що рішення президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена провести саміт з питань України в Німеччині свідчить про те, що подальша військова підтримка країни все ще є головним пріоритетом.

Переговори з Росією

Як відомо, Москва постійно заявляє, що нібито не проти провести переговори з Україною, але лише за умови її капітуляції. Перед першим самітом миру Путін заявив, що готовий припинити вогонь, якщо українська армія повністю вийде із Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Також Кремль вимагає, щоб Україна відмовилася від курсу на вступ до НАТО, а інші країни визнали окуповані території російськими та зняли санкції.

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