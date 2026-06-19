Іран знову заявив про закриття Ормузької протоки, - Bild

Президент США Дональд Трамп відреагував на інформацію про закриття Ормузької протоки з боку Ірану.

Іран знову заявив про закриття Ормузької протоки та призупинення переговорів про припинення війни з США. В Ірані заявили, що протока залишатиметься закритою доки США та Ізраїль не виконають вимоги.

Як повідомляє BILD, відповідне попередження та наказ не наближатися до протоки кораблям у регіоні передав Корпус вартових Ісламської революції (КВІР).

"Оскільки виведення військ Ізраїлю з Лівану, повне зняття морської блокади та виведення американських солдатів з Перської затоки та регіону є одними з головних умов угоди між Іраном та США, Ормузька протока залишатиметься закритою, доки дві інші умови не будуть виконані", - зазначили в КВІР.

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При цьому Тегеран вказав, що прохід суден залишається можливим за умови попереднього подання заявки на транзит щонайменше за 48 годин. Вони схвалюються лише за умови дотримання встановлених вимог.

У свою чергу президент США Дональд Трамп відреагував на інформацію про закриття Ормузької протоки з боку Ірану.

"Ми пішли на зустріч не через відчай – це Іран був у відчаї. Їм кінець! Ми дочекаємося закінчення 60-денного терміну. Вони не отримають ні копійки, навіть десяти центів", - повідомив Трамп у соцмережі Truth Social.

За інформацією CNN, іранська влада попередила власників і капітанів усіх суден, які мають намір проходити через Ормузьку протоку, що вони повинні зареєструватися для отримання дозволу та страхування для вільного проходу важливого водного шляху.

Раніше повідомлялося, що реєстрація та страхування будуть безкоштовними протягом 60-денного періоду, охопленого меморандумом про взаєморозуміння, підписаним США та Іраном на початку цього тижня. Однак Іран вказав, що може стягувати плату після цього періоду.

За даними морської розвідувальної компанії AXSMarine, 18 червня Ормузьку протоку перетнуло загалом 25 комерційних суден, що є найбільшою кількістю з квітня.

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14 червня США та Іран заявили про домовленість щодо рамкової угоди про припинення війни. Зокрема, очікувалося скасування американської блокади Ірану та відновлення проходу суден Ормузькою протокою.

Серед умов рамкової угоди також передбачалося створення приватного фонду на 300 млрд доларів, призначеного для залучення інвестицій в Іран.

Вже 19 червня повідомлялося, що супертанкери, які завантажені майже 80 мільйонами барелів нафти, знаходяться в Перській затоці та готові перетнути Ормузьку протоку в будь-який момент, якщо отримають дозвіл від судновласників.

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