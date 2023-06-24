Американці сумніваються, що Кремль стоїть за заколотом Пригожина.

Наступні 24 години будуть для російського диктатора Володимира Путіна критичними, пише CNN. Американські аналітики називають збройний заколот Пригожина "найсерйознішою загрозою" для Путіна за всі 23 роки влади.

Експерти розглядають воєнні невдачі РФ в Україні як одну з причин цього заколоту. І єдине, що зараз може врятувати московську еліту від краху, - це братовбивство.

Окремо американці пишуть, що Кремль навряд чи стоїть за заколотом Пригожина, на що вказує фактично визнання російської влади втрати контролю над Ростовом-на-Дону.

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Однак у CNN є підозри, що Пригожин якийсь час це планував, бо найманці "Вагнера" дуже швидко зібралися і рушили на Ростов. "Це складно зробити спонтанно за день", - йдеться в статті.

На думку аналітиків, можливо, Пригожин хотів просто підштовхнути Путіна до зміни військового керівництва, але реакція кремлівського диктатора, який назвав дії свого "кухаря" "зрадою" і "ножем у спину", вказує, що у ватажка "Вагнера" нічого не вийшло.

Інформацію про те, як легко "вагнерівці" пересуваються Росією у напрямку Москви оглядачі розцінили як прояв слабкості Москви - після ударів БПЛА по Кремлю в травні 2023-го.

Також CNN вважає, що збройний заколот, перш за все, на руку Україні, оскільки ці події можуть змінити хід війни на користь Києва.

Аналітики припускають, що Путін вийде з цього повстання переможцем, але після всього його режим більше не повернеться до своїх колишніх висот контролю.

Громадянська війна в Росії - головне

У ніч на 24 червня "вагнерівці" висунулися за наказом їхнього ватажка Євгена Пригожина на Росію з метою "зупинити" військове керівництво РФ.

Протягом доби між російськими силами пройшли бойові зіткнення в Ростовській і Воронезькій областях з великими втратами для кадрових військових.

Путін назвав крок Пригожина "зрадою" і "ножем в спину". Сам же диктатор, за даними розвідки та ЗМІ, виїхав з Москви, яку "вагнерівці" вже мають намір захопити найближчим часом.

На думку західних ЗМІ, переворот в Росії - це подарунок для України, оскільки наразі ЗСУ нарощують контрнаступ з метою звільнення своїх земель від окупантів.

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