Також президент Чехії вважає, що американський лідер не до кінця розуміє, що таке Росія.

Президент Чехії Петр Павел закликав США дати Європі більше часу та реалістичні цілі для того посилення озброєння, щоб стримувати все більш агресивну Росію. Про це пише Bloomberg.

За його словами, країни Європи не можуть забезпечити тривалий мир в Україні без допомоги США, тому Дональд Трамп має рацію, вимагаючи від них суттєво збільшити видатки на оборону. Проте для заміни деяких заходів захисту, які зараз надає Вашингтон, потрібні роки, додав Павел.

"США будуть намагатися чинити тиск на європейців, щоб вони зробили це швидше. Давайте створимо достатній тиск на європейців, але не штовхайте їх з обриву", - наголосив президент Чехії.

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Відомо, що він представлятиме свою країну на саміті НАТО 24-25 червня в Гаазі. Павел підкреслив, що метою цього саміту є "утримання американців у регіоні".

Також він оптимістично висловився щодо того, що партнери домовляться збільшити військові інвестиції, а США дотримаються статті 5 НАТО - положення про колективну оборону, яке зобов'язує членів організації захищати один одного.

"Я вірю, що ми зможемо зберегти єдність. Європейські союзники вітатимуть набагато сильніше твердження про те, що Росія є і, принаймні в короткостроковій перспективі, залишатиметься нашим найбільшим викликом у сфері безпеки", - вважає чеський лідер.

Своєю чергою Павел зазначив, що декларація саміту буде "надзвичайно короткою" та, швидше за все, не буде містити попередніх обіцянок щодо фінансової та військової підтримки України, а також перспективи вступу країни до альянсу.

Водночас президент Чехії розчарований, що Трамп не назвав РФ агресором, а Україну - жертвою. За його словами, Європі необхідно, аби США посилили тиск на Кремль за допомогою економічних санкцій, дипломатичної ізоляції та військового стримування.

"Ми чітко бачимо, що Дональд Трамп залишає відкритими двері для майбутніх відносин, переважно економічних, з Росією. У мене є підозра, що він не до кінця розуміє, що таке Росія і росіяни", - додав Павел.

Також політик вважає, що після більш ніж трьох років повномасштабної війни союзники все більше розуміють, що Україні навряд чи вдасться досягнути всіх своїх військових цілей.

"Частина території буде протягом деякого часу тимчасово окупована Росією, і Україні доведеться піти на необхідні поступки. Ми всі повинні спільно прагнути до найкращого результату", - запевнив він.

Однак, як каже Павел, Захід має продовжувати озброювати Україну, аби не дати РФ оголосити перемогу та відчути себе "винагородженою" за свою агресію.

"Я вірю, що НАТО є і буде наріжним каменем європейської безпеки. Ми маємо дуже тісно координувати свої дії з США, тому що в їхніх інтересах також не дати Росії перемогти в цьому конфлікті", - підсумував чеський президент.

Підготовка НАТО до можливої війни - останні новини

Раніше генеральний директор Національної асоціації оборонної промисловості України Сергій Гончаров вказав на серйозну проблему озброєння НАТО. Він наголосив, що давній фокус Європи і США на обмежених партіях високотехнологічних систем може виявитися серйозним недоліком у затяжному конфлікті.

"Війна в Україні показує: вам не потрібна жменька ультраточної і дорогої зброї. Вам потрібна величезна кількість досить ефективного вогневого засобу", - підкреслив Гончаров.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що РФ виготовляє за три місяці стільки зброї, скільки всі країни НАТО за рік. За його словами, російська військова машина не сповільнюється, а навпаки набирає обертів.

"Очікується, що цього року російська оборонна промисловість випустить 1500 танків, 3000 одиниць бронетехніки та 200 ракет "Іскандер"", - попередив Рютте.

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