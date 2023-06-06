Президент обговорив з ним шляхи мінімізації ризиків для безпеки Запорізької АЕС.

Президент України Володимир Зеленський домовився із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі про його новий візит до України.

Як повідомив ввечері Зеленський у мікроблозі Twitter, він провів телефонну розмову із Гроссі та розповів йому про масштабні наслідки терористичного акту Російської Федерації з підриву дамби Каховської гідроелектростанції у Херсонській області.

Президент України та гендиректор МАГАТЕ обговорили шляхи мінімізації ризиків для безпеки Запорізької АЕС. "Домовились про візит пана Гроссі до України", - додав Зеленський.

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Що відбулося на Каховській ГЕС: деталі

Як повідомляв УНІАН, вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого зараз затоплені десятки населених пунктів, зокрема й на окупованій території Херсонщини.

Через це уряд виділив 120 мільйонів гривень Держагенству водних ресурсів для забезпечення жителів Миколаєва питною водою.

Згодом, урядовці провели друге засідання та виділили з Фонду відновлення 1,5 млрд гривень для будівництва двох нових магістральних водогонів для забезпечення Кривого Рогу, Нікополя та Марганця питною водою.

Також виділено майже 846 млн грн на забезпечення питною водою Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Водночас Гроссі заявив, що через падіння рівня води у Каховському водосховищі виникла загроза для безпеки Запорізької АЕС, яка перебуває в окупації. Її реактори охолоджуються водою з цієї водойми.

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