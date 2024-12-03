До цього президента закликала навіть його власна партія.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що скасує воєнний стан відповідно до рішення парламенту. Про це повідомляє південнокорейська агенція Yonhap.

Власна політична партія президента закликала його припинити зусилля щодо введення воєнного стану, оскільки політичні блоки країни об’єдналися проти цього кроку. Партія закликала Юна "прийняти резолюцію Національних зборів про скасування воєнного стану та негайно його скасувати".

Президент Юн Сук Йоль виступив зі зверненням в ефірі телебачення, пообіцявши скасувати воєнний стан та вивести війська з вулиць столиці.

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"Ми виведемо введені війська і негайно розглянемо на засіданні Кабміну звернення Національних зборів і скасуємо воєнний стан", — сказав він.

За словами Юна, аби ухвалити це рішення, потрібен кворум на засіданні уряду. Із цим є певні проблеми, оскільки зараз у Сеулі ранній ранок. Разом з тим він запевнив, що воєнний стан буде скасовано.

"Тим не менш, я прошу Національні збори негайно припинити обурливі дії, які паралізують функціонування держави через повторні імпічменти, законодавчі маніпуляції та бюджетні маніпуляції", - додав він.

Воєнний стан у Південній Кореї

Як писав УНІАН, кілька годин тому стало відомо, що президент Південної Кореї, якому вже загрожував імпічмент через підозри в корупції, оголосив у країні воєнний стан. Вперше за останні 44 роки. Свої дії він пояснив спробою врятувати країну від зловмисних дій північнокорейської агентури, натякаючи на політичну опозицію.

Ця звістка шокувала корейське суспільство. Негайно було скликано засідання парламенту, на якому депутати проголосували за скасування воєнного стану. За корейсбкою конституацією, президент зобов'язаний виконати таку вимогу.

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