Танк має кулеметний модуль, який може виступати протидроновим засобом.

Серед новинок, які Китай показав на параді 3 вересня у Пекіні, були нові зразки бронетехніки, зокрема, танк нового покоління. На нього звернули увагу фахівці Defense Express.

Танк отримав індекс Type-100 – принаймні поки що він є спільним для нього та нової машини підтримки.

Йдеться про середній танк, маса якого за оцінками становить 35-40 тонн. Це значно менше за масу західних основних бойових танків. Знизити масу вдалося за рахунок відмови від звичної гармати калібром 125 мм та встановлення 105-мм гармати.

Машина отримала безекіпажну башту, завдяки чому екіпаж вдалося скоротити до двох осіб.

Вочевидь, танк не може похвалитися високим рівнем бронезахисту, але цей недолік певною мірою компенсує комплекс активного захисту, який повинен знищувати загрози на підльоті. Також танк має кулеметний модуль, який може виступати протидроновим засобом.

На думку деяких закордонних фахівців, Type-100 зможе ефективно протидіяти загрозі з боку дронів. Втім, лише його реальне бойове застосування покаже, чи дійсно це так.

Ще одним цікавим елементом стали окуляри з доповненою реальністю, які в теорії дозволять бачити "‎через"‎ броню бойових машин за рахунок камер. Такий пристрій мають як екіпажі середніх танків, так і екіпажі машин підтримки.

Нові китайські розробки

Раніше УНІАН повідомив, що на параді Китай показав нову міжконтинентальну ракету DF-61.

Як можна бачити, для неї використали восьмиколісну мобільну платформу. Окрім неї були представлені й інші сучасні ракетні комплекси, зокрема, повітряного базування.

На думку ряду фахівців, парад у Пекіні показав, що США програють Китаю гонку озброєнь.

Вони зазначають, що лише частина з продемонстрованих у Пекіні дронів є "‎копіями"‎ рішень США, тоді як інші виступають самостійними напрацюваннями у цій сфері. Причому аналогів на сьогодні Захід не має.

