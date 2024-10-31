У Білому Домі заявили, що ця домовленість схожа з тією, якої досягли Росія та Іран.

Практично очевидно те, що у Північної Кореї в планах отримати передові технології, зокрема, в галузі ядерної зброї в Росії в обмін на відправлення своїх військ для участі у війні проти України, заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Ен Хен у Пентагоні.

За його словами, це необхідно КНДР для вдосконалення міжконтинентальних балістичних ракет, ядерних підводних човнів і розвідувальних супутників, пише CNN.

У Білому Домі заявили, що схожу домовленість Росія має з Іраном - Тегеран надає Москві зброю та військову підтримку в обмін на технології з ядерних питань. Очільник Міноборони Південної Кореї зазначив, що він усе ж таки не вважає розміщення військ Північної Кореї збільшенням "ймовірності початку війни на Корейському півострові". Однак він заявив, що це все ж таки може призвести до "ескалації" в їхньому регіоні.

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Реакція Південної Кореї на відправку військ КНДР для війни проти України

Раніше УНІАН повідомляв, що Південна Корея не планує постачати 155-мм снаряди в Україну. Представник президента Південної Кореї заявив, що українська сторона не подавала запиту щодо такого виду озброєння, тому жодних планів щодо відправки і не розглядають.

Крім того, Південна Корея хоче відправити групу військових спостерігачів в Україну. Представник президента також зазначив, що їхня країна просто зобов'язана проаналізувати дії КНДР проти України. Повідомляється, що з цього досвіду вони планують винести цінні уроки, щоб розуміти, що з себе представляє сучасна війна на тлі прямих військових загроз на Корейському півострові.

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