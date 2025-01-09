Президент України розраховує на підтримку союзників і партнерів.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що робить усе можливе для гідного завершення війни цього року. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час виступу на засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-25"), яке відбувається на авіабазі у Німеччині.

"Я роблю усе можливе, аби цього року припинити цю війну з гідністю для України та усієї Європи. І я знаю, що я можу розраховувати на вашу підтримку. Ми усі маємо пам'ятати, що завершення війни є нашою спільною метою. Нашою, а не Росії. Це те, чого хочуть українці, європейці, американці і багато наших глобальних партнерів", - наголосив Зеленський.

Як сказав президент, такі далекі країни як Японія, Саудівська Аравія та Аргентина теж бажають Україні миру.

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Водночас, як наголосив Зеленський, справа полягає у тому, що російський диктатор Володимир Путін не просто тримається своїх інвестицій для агресії, а й подвоює зусилля.

"Він навіть розпочав, по суті, наймати солдатів з Північної Кореї, аби продовжувати цю війну. Північна Корея вивчає сучасну війну. Вони не цінують своїх людей. Вони втрачають їх - 4 тисячі на сьогодні. Але Пхеньян набуває дешевого досвіду для реекспорту війни, можливо в Індо-Тихоокеанському регіоні", - сказав Зеленський.

Разом з тим, на переконання президента України, ця змова з Північною Кореєю демонструє слабкість Путіна, бо жоден правитель у Москві ніколи би не опустився до такого рівня, аби жебракувати в Пхеньяні, якби не зіткнувся з критичними проблемами.

Санкції проти Росії - що пропонує Зеленський

У цьому зв'язку, як вважає Зеленський, треба продовжувати тиснути на Росію.

"Це те, що гарантує отримання нашими солдатами потрібної зброї. Ось для цього потрібні санкції. І я прошу усіх наших партнерів - особливо США та ЄС - посилити напругу в російському енергетичному секторі. Треба запровадити санкції проти кожного елемента російської енергетики, і російський танкерний флот має бути зупинений. Військовий бюджет Росії на 2025-й рік на 25% перевищує торішній. Якщо ми хочемо зупинити вбивства, ми повинні перервати грошовий потік Путіна. Путін почне думати про мир лише тоді, коли його найближче оточення скаже йому, що він залишився без грошей", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 9 січня США оголосили про новий пакет допомоги для України вартістю 500 мільйонів доларів.

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