Один із північнокорейських чиновників заявив, що Москва "має право вибрати будь-який вид удару у відповідь".

Вищі військові чини Північної Кореї розкритикували США за розширення військової допомоги Україні. У Пхеньяні попередили, що такі дії можуть спровокувати "нову світову війну".

Видання Reuters пише, що за кілька днів після візиту президента Росії Володимира Путіна до Пхеньяну Пак Чон, один із високопосадовців Північної Кореї, заявив, що Москва "має право обрати будь-який вид удару у відповідь", якщо Вашингтон і далі штовхатиме Україну до "проксі-війни" проти Росії.

"Це може спровокувати сильнішу відповідь з боку Москви і "нову світову війну", - заявив Пак.

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Він послався на коментарі Пентагону про те, що українські війська можуть використовувати зброю, що поставляється США, для нанесення ударів по російських силах у будь-якому місці по той бік кордону з Росією.

Крім того, заступник міністра оборони Північної Кореї Кім Канг Іль заявив, що відправлення США авіаносця до Корейського півострова - це "дуже небезпечна" демонстрація сили, що залишає двері відкритими для "пригнічувальної, нової демонстрації стримування" Північної Кореї.

Відносини Москви і Пхеньяна - останні новини

Вашингтон і Сеул дедалі більше турбує поглиблення військового співробітництва між Росією і Північчю, і вони звинувачують їх у порушенні міжнародних законів, торгуючи зброєю для Росії, щоб використовувати її проти України. Москва і Пхеньян заперечують факт передачі зброї.

Пакт, підписаний Путіним і північнокорейським лідером Кім Чен Ином під час візиту російського президента до Пхеньяна минулого тижня, зобов'язує кожну зі сторін надавати негайну військову допомогу іншій стороні в разі збройної агресії проти однієї з них.

Аналітики вважають, що пакт закладе основу для торгівлі зброєю між двома країнами і сприятиме їхній антиамериканській та антизахідній коаліції.

Високопосадовці Південної Кореї, США і Японії "найрішучішим чином" засудили поглиблення військового співробітництва між Північною Кореєю і Росією.

Росія, можливо, отримала близько 1,6 мільйона артилерійських снарядів з Північної Кореї з серпня по січень, повідомила газета Washington Post, проаналізувавши дані американської некомерційної організації C4ADS, яка займається питаннями безпеки, що свідчать про 74 000 метричних тонн вибухових речовин, перевезених з далекосхідних портів Росії на інші об'єкти, переважно вздовж кордонів поблизу України.

Також повідомлялося, що Північна Корея планує відправити будівельні та інженерні сили на окуповані Росією території України вже наступного місяця для проведення відновлювальних робіт.

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