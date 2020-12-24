Москва вдає ображену кожного разу, коли Захід насмілюється вказати на її злочини, пора покінчити з цією практикою.

Отруєння, вбивства, війни - Володимир Путін робить все, що йому тільки заманеться. І щойно Берлін перестає мовчки спостерігати за цим, Москва запроваджує санкції у відповідь. З цим час покінчити. І для початку можна попрощатися з "Північним потоком-2".

Читайте такожGazeta Wyborcza: Трамп разом з бюджетом Пентагону скасував санкції проти "Північного потоку-2"Про це пише німецьке видання Die Welt. Не треба розмірковувати надто довго. Настав час сказати чітко: німецько-російські відносини гірші за весь час після завершення Холодної війни. Вони покращаться лише в тому випадку, якщо Берлін буде робити те, чого бажає Москва: мовчати, на будь-яку провокацію відповідати смиренням, супроводжувати амбітну поведінку Росії в манері терапевта і продовжувати співати стару пісню про партнерство в сфері безпеки. Як каже старе гасло: "Путін такий, який вже є".

"І правда, президент Росії такий, як є. Саме тому він наказав вбити Сергія Скрипаля у Великій Британії й Селімхана Чангошвілі в парку Тіргартен у Берліні. Саме тому він окупував Крим, порушивши міжнародні закони, і досі веде війну проти України", - пише видання.

Німецько-російські відносини могли б стати кращими, якби Берлін й далі повторював старі тези політики розрядки. Це безумовно. Але чи зробить це Європу більш безпечною? Чи відповідає це німецьким і європейським інтересам? Досвід говорить, що мовчазна нерішучість збуджує автократів й тоталітарних правителів не менше, ніж афродизіак. Вона заохочує таких, як Путін, йти на пролом, зневажаючи сусідів й міжнародні правила.

Тепер володар Кремля навіть запровадив санкції проти Берліна й деяких європейців за те, що посміли висловити протест проти замаху на Олексія Навального. Роками Росія вдавала образу, коли Захід насмілювався вказувати їй на її злочини: на замовні вбивства й удари в спину.

Читайте такожDie Zeit: Путін не пробачить Навальному його насмішку над ФСБНарешті відповідь на все це повинна бути жорсткою. Хіба можна підтримувати великий німецько-російський проект, який був запущений більше з політичних причин, ніж з економічних? Тим більше, коли один з партнерів поводиться, як сокира в лісі. Федеральний уряд Німеччини повинен відмовитися від "Північного потоку-2". Це зміцнить Європу й покаже путінській Росії, що її агресивна політка буде мати болючі наслідки.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Зважаючи на санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

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Переклад: Лесь Димань